5 cose che abbiamo capito dal trailer di Westworld

A Fakarawa - il luogo «che rende le cose splendide» : Siamo alle Isole Tuamotu in Polinesia Francese. Il suo nome in lingua Reo Tahiti significa «bellissimo», ma anche «che rende le cose splendide». Fakarava, fino a pochi anni fa raggiunta solo da sub estremi stufi delle «solite» Tikehau e Rangiroa, le più note tra le cristalline Isole Tuamotu, uno dei 5 arcipelaghi della Polinesia Francese (nella foto), è la sorella selvaggia. La sua passe oceanica, spettacolare passaggio dall’atollo al mare ...

Enzo Jannacci : le 5 cose che abbiamo imparato da lui : Geniale, libero, surreale e fuori dagli schemi, Jannacci, in cinquant'anni di carriera, ha divertito ed emozionato l'Italia con le sue canzoni e i suoi spettacoli. Impossibile dimenticare canzoni ...

Insomniac Games ha in programma "alcune cose fantastiche" per Spider-Man : Spider-Man di Insomniac Games per PlayStation 4 è stato un punto dei titoli di maggior interesse sin dal suo annuncio all'E3 2016 e la demo gameplay all'E3 2017 ha ulteriormente stimolato il nostro desiderio di saperne di più. Tuttavia, con la continua mancanza di informazioni, sembra improbabile che il titolo action adventure open world possa uscire prima della prima metà del 2018.Ciò non significa, però, che non possano arrivare ulteriori ...

8 cose dalle amichevoli internazionali : dagli errori dell'Argentina al Brasile senza Neymar : Intanto, il trequartista sul suo lato, uno dei migliori giocatori al mondo, ha fatto un movimento inutile verso l'esterno e non è più raggiungibile. Vale la pena allontanare dalla porta De Bruyne, ...

Juventus-Milan : scopri le 10 cose che potresti non sapere : 1 - Prima tv È Juventus-Milan la prima partita di un campionato di calcio ad essere ripresa e trasmessa in televisione: successe il 5 febbraio 1950, trasmissione per la sola zona di Torino. Il ...

“Cosa fecero per incastrarlo”. Fabrizio Frizzi - svelato “quel” segreto. Max Biaggi - molto amico del conduttore - decide di raccontare quella storia che risale ai tempi della crisi con Rita Dalla Chiesa e che in pochi conoscono. Su quell’aereo le cose andarono così : La morte di Fabrizio Frizzi, venuto a mancare a 60 anni appena compiuti per un’emorragia cerebrale mentre era ricoverato all’ospedale Sant’Andrea di Roma, è stata un duro colpo per tutti. Per la sua famiglia, per i suoi colleghi, per la gente normale che chiamava Frizzi per nome e lo considerava uno di casa, uno che faceva compagnia e che si faceva volere bene. Una fila interminabile quella che si è formata a viale Mazzini, nella sede della Rai, ...

5 cose che non sai su Leonard Nimoy : Leonard Nimoy era nato il 26 marzo 1931 a Boston in una famiglia di origine ucraina di religione ebraica. Suo padre Max era un barbiere e sua madre Dora una casalinga. Ovviamente tutti lo conoscono come Spock, ma prima di interpretare l’ufficiale scientifico dell’Enterprise, Nimoy è rimbalzao tra parti e particine di ogni tipo che sfruttavano il suo aspetto riflessivo e particolare, senza però mai trovare il ruolo giusto. La sua ...

Le 5 cose che sappiamo dopo il Gp del Qatar : Rossi ha partecipato a 366 GP sui 905 in totale da quando è nato il campionato del mondo. In ogni stagione in cui ha corso ha conquistato almeno un podio. Quello di Losail è il numero 228. Sexy ...

Samsung Galaxy S9 vs iPhone X : le cose che il gioiello coreano ha in più : Sarà capitato a molti in questi anni di imbattersi in quella che è diventata una vera e propria diatriba: iPhone o un top di gamma Android? Nel tempo Samsung è riuscita, almeno sul piano mediatico e numerico, ha sbaragliare la concorrenza e diventare colei che viene percepita come la reale e credibile rivale del colosso americano nel mondo degli smartphone. È innegabile che, soprattutto nei primi anni, il colosso coreano si trovava molto spesso ...

Le cose da sapere sull’ora legale - che è tornata questa notte : Come ogni anno si discute sul fatto se sia davvero necessaria; il gestore della rete elettrica italiana Terna stima un risparmio di 116 milioni di euro in 7 mesi The post Le cose da sapere sull’ora legale, che è tornata questa notte appeared first on Il Post.

Sei cose importanti che la neo-presidente ha detto in Senato : A partire dall'economia reale. A partire dal lavoro. Sono troppi gli italiani che non hanno un'occupazione, soprattutto tra i giovani, in particolare nel mezzogiorno. L'industria 4.0 cambierà nei ...

Sei cose importanti che la neo-presidente ha detto in Senato : Appena eletta alla presidenza del Senato, Elisabetta Alberti Casellati ha rivolto ai colleghi un discorso che è partito da un appello all'unità e si è concluso con l'impegno per le sfide che attendono il Paese. Ecco i 6 elementi chiave del suo intervento. L'appello all'unità Servono unità di intenti, pur nella diversità di opinioni e indirizzi, consapevolezza ...

Video e testo Ti ho voluto bene veramente di Marco Mengoni dall’album Le cose che non ho : Ti ho voluto bene veramente di Marco Mengoni è uno dei brani contenuti nell'album Le cose che non ho del cantautore di Ronciglione. Il singolo risale al 2015. Era un venerdì 16 ottobre quando veniva rilasciato in radio e in digital download il brano inedito Ti ho voluto bene veramente di Marco Mengoni che avrebbe anticipato l'album atteso a dicembre dello stesso anno. Le cose che non ho ha fatto seguito al disco Parole in circolo ed è ...

Ecco le cose che Facebook conosce della nostra vita : C'è poi il lato oscuro legato all'utilizzo di questa infinita banca dati di pezzi di vite: temevamo che sarebbe stata usata per venderci qualcosa, la cronaca ci racconta altro. Chi accede a questi ...