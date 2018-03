Yonghong Li nei guai | spunta la scommessa sul Milan in B Ma può vincere la Champions

Milan - nuove ombre su Yonghong Li : “Nei guai con le banche prima di comprare il club”. Ma per advisor e Lega era tutto ok : In Italia stava trattando l’acquisizione del Milan, in Cina era nei guai perché non aveva rimborsato un prestito ricevuto dalla Banca Jiangsu. Una questione da 60 milioni di euro: pochi spiccioli se confrontati con l’investimento da 740 milioni che Yonghong Li si era sobbarcato ad agosto 2016 per diventare il proprietario del club rossonero. La chiacchierata solidità finanziaria di Li oggi è finita al centro di una nuova inchiesta ...