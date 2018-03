XTORM XB103 | la Power Bank Wireless elegante e leggera

chimerarevo

(Di giovedì 29 marzo 2018) La, con capacità di ben 8000 mAh, finisce di diritto nella nostra guida alle miglioricon ricaricaper un motivo molto semplice: ci ha convinto in pieno. Quando ho aperto la confezione credevo di trovarmi di fronte ad un prodotto pesante e forse non curato nei dettagli: errore mio e pregiudizio sbagliato, perché questo gadget è leggerissimo (pesa appena 260 grammi) ed è molto bello al tatto grazie ad una rivestitura gommata. Quando dico “leggerissimo” faccio naturalmente riferimento alle sue dimensioni di 13.8×7.2×2.0cm perché altrecosì grandi pesano molto di più. Inoltre, ho apprezzato che abbia all’interno due cavi: un cavo arancione che si può piegare comodamente intorno allasenza ingombrare lo spazio e un cavo bianco che potete usare per ricaricare un altro dispositivo contemporaneamente. Questo ...