Windows 10 | Microsoft pronta a togliere la sigla in codice “Redstone” dai prossimi

Microsoft Store : tanti nuovi sconti per le app e i giochi di Windows 10 : Dopo gli sconti relativi ai giochi digitali di Xbox One, Microsoft ha avviato una campagna piena di promozioni dedicata anche al Microsoft Store di Windows 10. Dal 27 marzo al 2 aprile potrete acquistare app, giochi e titoli VR per la Windows Mixed Reality con uno sconto massimo pari al 50% del costo originario. La lista completa delle offerte è accessibile tramite la stessa applicazione del Microsoft Store, vi basta: Cliccare sulla voce ...

Microsoft sviluppa un software open-source per rendere compatibili tutte le distro Linux con Windows 10 : Da due anni a questa parte Microsoft, anche grazie al suo CEO Satya Nadella, ha cambiato totalmente la sua politica nei confronti di Linux passando da criticarla ad abbracciarne la filosofia. Giunge ora la notizia secondo la quale Microsoft ha sviluppato un software di tipo open-source in grado di rendere compatibili con Windows 10 tutte le distro di Linux ad oggi esistenti. Si tratta di una funzionalità aggiuntiva a quel che è il grande ...

Windows 10 è due volte più sicuro di Windows 7 e questa volta non è (solo) Microsoft a dirlo : Da quanto Windows 10 è stato rilasciato pubblicamente quel 29 luglio 2015, Microsoft lo ha sin da subito elogiato per il suo comparto sicurezza all’avanguardia. Se qualcuno però avesse dopo tre anni ancora dei dubbi sulla veridicità delle affermazioni del Colosso Redmond, adesso dovrebbe fidarsi un po’ di più. Webroot, una società indipendente esperta in materia di sicurezza informatica, attraverso dei test, ha affermato che durante ...

Foobar2000 lanciato ufficialmente sul Microsoft Store di Windows 10 : Foobar2000 è il nome dell’ennesimo programma WIN32 che, attraverso la conversione in UWP di Desktop Bridge, viene reso disponibile al download sul Microsoft Store. Per chi non lo conoscesse, Foobar2000 è uno storico quanto famoso lettore multimediale sviluppato a partire dal lontano 2002 da Peter Pawlowski, un developer indipendente che ha realizzato successivamente anche un’app per smartphone e, nello specifico, per Android e ...

Windows 10 Mobile : Come abilitare le PWA in Microsoft Edge : Ufficialmente Microsoft introdurrà il supporto alle PWA (Progressive Web App) soltanto a partire da Windows 10 Spring Creators Update in poi. Se dunque gli utenti PC possono stare tranquilli, la situazione cambia su Windows 10 Mobile dove non arriveranno mai sullo store delle PWA in quanto non compatibili con il sistema operativo ormai fuori sviluppo. Esiste però un metodo che vi consente di provare le Progressive web-app mediante il ...

Il lancio di iTunes sul Microsoft Store di Windows 10 sarebbe imminente : E’ passato ormai quasi un anno da quando Microsoft annunciò che entro la fine del 2017 Apple avrebbe pubblicato il programma iTunes nello Store di Windows 10 tramite Desktop Bridge. Nonostante le tempistiche iniziali non siano state rispettate e al momento Microsoft abbia deciso di mantenere un preoccupante silenzio, a quanto pare si tratta soltanto di aspettare un po’ più del previsto. Un utente di Reddit che si identifica da mesi ...

Microsoft offre maggiore AI e qualità delle luci per i Game Developers di Windows 10 [Video] : Oggi al GDC (Game Developer Conference) Microsoft non è mancata e ha lanciato due importantissime novità che potrebbero portare il mondo dei videogiochi a un grosso passo avanti. Riprendendo infatti WinML, la piattaforma di Machine Learning per Windows che sarà lanciata con Redstone 4, Microsoft spera di migliorare nettamente la qualità delle AI nei giochi. Ma non solo, questi algoritmi intelligenti permetteranno anche un miglioramento di ...

Windows Feedback : Microsoft valuta l’apertura di un sito web : Windows Feedback è il servizio attraverso il quale Microsoft concede la possibilità agli utenti sia Insider che non di segnalare gli eventuali bug oppure proporre nuove funzionalità per il proprio sistema operativo. Da quando Windows Feedback è nato, praticamente insieme a Windows 10, l’azienda di Redmond ha quasi sempre seguito il parere degli utenti, basti pensare che Anniversary Update e Creators Update sono stato sviluppati proprio in ...

Microsoft paga 250.000$ se riuscite a segnalare le vulnerabilità di Windows : Windows Bounty Program è il nome ufficiale del programma avviato da Microsoft che consente agli esperti di sicurezza informatica di guadagnare fino a 250.000 dollari. Nello specifico, Microsoft pagherà dai 500 ai 250.000$ in base alla vulnerabilità scoperta e segnalata. Il programma riguarda tutte quelle falle che consentono l’esecuzione remota di codice mettendo a rischio la privacy e la sicurezza dell’utente e, di questa categoria, fanno parte ...

Windows 10 : Microsoft forza accidentalmente l’upgrade a Fall Creators Update : Quando Microsoft lanciò Creators Update per Windows 10 Pro, venne inclusa una funzionalità all’interno di Windows Update che consentiva di bloccare in automatico la ricerca di nuovi aggiornamenti. Ebbene, Microsoft nei scorso giorni ha combinato un bel pasticcio e accidentalmente ha forzato gli utenti che vi avevano imposto blocco ad aggiornare i propri dispositivi a Fall Creators Update. Si è scatenata pertanto una polemica da parte di ...

Microsoft - in arrivo l'aggiornamento di primavera per Windows 10 : Arrivano Timeline per riprendere a usare i programmi sui vari dispositivi, nuove funzionalità per il browser Edge e tante piccole modifiche su condivisione e...

Il Microsoft Surface Band con Continuum e Windows Core OS si mostra in un concept : L’ultimo smartwatch di casa Microsoft è stato il Band 2 che, tra l’altro, non è mai stato commercializzato in Italia. Da allora sembra che il big di Redmond abbia definitivamente mollato questo settore. In molti pensano che tale abBandono sia stata una conseguenza delle scarse vendite del Microsoft Band 2, in realtà non è proprio così poichè la decisione è stata intrapresa anche e soprattutto a causa dell’incompatiblità ...

Windows 10 e la Modalita S : Microsoft pubblica maggiori dettagli : Ieri Joe Belfiore, il responsabile dello sviluppo di Windows e Microsoft Edge, ha confermato che trasformerà Windows 10 S in una modalità apposita presente in tutte le edizioni del sistema operativo di casa Redmond. A seguito di questo annuncio, Microsoft ha ricevuto diverse domande relative a questa fantomatica “modalità S”, di conseguenza, ha pubblicato un post sul proprio blogmufficiale per chiarire meglio la questione. Come si ...