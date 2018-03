Wind detta il prezzo Huawei P20 e P20 Pro | offerte rateali a partire da 10 euro al mese

Galaxy S8 e S8+ Wind aggiornamento Oreo disponibile : link e dettagli firmware : Samsung ha finalmente iniziato a rilasciare l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 per i Galaxy S8 e S8+ brandizzati dall’operatore Wind: ecco i nuovi firmware.Meglio tardi che mai! Questo è quello che staranno pensando tutti i clienti di Wind che hanno acquistato un Samsung Galaxy S8 SM-G950F o un Galaxy S8+ SM-G955F.Galaxy S8 e S8+ Wind: disponibile l’aggiornamento ad Android OreoAbbiamo infatti conferma che entrambi i ...

Samsung Galaxy S9 e S9+ a rate da Wind e Vodafone : ecco i dettagli : I Samsung Galaxy S9 e S9+ saranno acquistabili a rate da Wind e Vodafone nei prossimi giorni: ecco i dettagli sulle promo che si attiveranno.A partire dal 16 marzo 2018 due importanti operatori telefonici, Wind e Vodafone, permetteranno di acquistare a rate (mantenendo il proprio profilo tariffario) i nuovi smartphone top di gamma Samsung Galaxy S9 e S9+.Andiamo a vedere in che cosa si differenziano le due offerte.Continue reading Samsung Galaxy ...

Allarme rosso dal 3202071016 per i servizi a pagamento di Wind : tutti i dettagli : Stanno aumentando in modo considerevole in questi giorni le segnalazioni da parte degli utenti che hanno ricevuto SMS dal numero 3202071016. Si tratta di un'utenza utilizzata in automatico da Wind via messaggini, per annunciare l'avvenuta attivazione di un servizio a pagamento. Per intenderci, quelli che solitamente hanno un costo compreso tra i 5 e i 6 euro a settimana e che spessissimo vengono avviati contro la nostra volontà, semplicemente ...

Windows 10 e la Modalita S : Microsoft pubblica maggiori dettagli : Ieri Joe Belfiore, il responsabile dello sviluppo di Windows e Microsoft Edge, ha confermato che trasformerà Windows 10 S in una modalità apposita presente in tutte le edizioni del sistema operativo di casa Redmond. A seguito di questo annuncio, Microsoft ha ricevuto diverse domande relative a questa fantomatica “modalità S”, di conseguenza, ha pubblicato un post sul proprio blogmufficiale per chiarire meglio la questione. Come si ...

Prezzo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con Vodafone - TIM - Wind e Tre : link pagine prenotazione e primi dettagli : Il Prezzo del Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con Vodafone, TIM, Wind e Tre quale sarà? Quali piani a rate offriranno i 4 principali operatori italiani per il nuovo top di gamma fresco di presentazione al MWC di Barcellona di domenica 25 febbraio? Per il momento i vettori non hanno ancora pubblicato le loro condizioni di vendita in abbinamento per i due device ma la relativa prenotazione/acquisto può essere effettuata. Ecco tutti i dettagli fin qui ...

Windows 10 Mobile : immagini e dettagli inediti sul 650 XL cancellato da Microsoft : Il Lumia 650 è noto a tutti per essere stato l’ultimo smartphone ad essere prodotto interamente da Microsoft Mobile, settore poi venduto ad HMD Global per la produzione dei nuovi Nokia con a bordo Android. Il Lumia 650 è stato, tutto sommato, un ottimo terminale di fascia media anche se non ha poi ottenuto il successo del suo predecessore, il 640, che si è rivelato un dispositivo best buy con un rapporto/qualità prezzo incredibile. ...

Wind - 3 e Fastweb : quali sono le prime offerte di questo 2018? Tutti i dettagli : È passato ormai un mese dall'inizio dell'anno nuovo e gli operatori telefonici non hanno perso tempo per annunciare nuove promozioni. La situazione, tuttavia, appare tutt'altro che semplice per il consumatore. Da qualche mese a questa parte, infatti, è in atto una vera e propria guerra tra gli operatori telefonici al fine di sottrarre il maggior numero di clienti possibile al proprio concorrente. Spesso e volentieri, tale risultato è ottenuto ...