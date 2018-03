WhatsApp | disponibile un nuovo aggiornamento per Windows 10 Mobile

WhatsApp - disponibile anche per iPad e tablet Android? Video : Siamo ad inizio 2018 ed in questo momento l'argomento principale per quanto riguarda la tecnologia è sicuramente il lancio dei nuovi dispositivi: a fine febbraio infatti ci sara' la presentazione di Samsung Galaxy S9 e Huawei P11, due degli #Smartphone più attesi dagli amanti Android. Oltre i dispositivi mobili, altro argomento di discussione sono sicuramente i sistemi di messaggistica istantanea: l'incremento degli iscritti ad applicazioni come ...

WhatsApp presto disponibile anche per tablet ufficialmente? : WhatsApp potrebbe essere disponibile a breve anche per i tablet. Nuovi rumors per la disponibili di WhatsApp per dispositivi diversi dagli smartphone WhatsApp su tablet è (quasi) realtà ufficialmente WhatsApp, applicazione utilizzata da oltre 1.5 miliardi di utenti per messaggiare, è disponibile come applicazione per smartphone ed app via web ma non è mai stata […]

Il servizio di messaggistica WhatsApp è ora disponibile sul sistema di infotainment Apple CarPlay grazie ad un nuovo aggiornamento della app : Il servizio di messaggistica WhatsApp è ora disponibile sul sistema di infotainment Apple CarPlay grazie ad un nuovo aggiornamento della app Una scelta che aiuterà ad eliminare le distrazioni al ...

WhatsApp Business - disponibile sul Google Play Store : L'applicazione è stata lanciata in Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito e Stati Uniti, e nelle prossime settimane arriverà anche nel resto del mondo. WhatsApp Business è pressoché identica a ...

Come funziona WhatsApp Business - da oggi disponibile in Italia : È una nuova app pensata per le aziende che vogliono mettersi in contatto con i propri clienti (ma per tutti gli altri non cambia nulla) The post Come funziona Whatsapp Business, da oggi disponibile in Italia appeared first on Il Post.

WhatsApp Business disponibile ufficialmente : Download e funzionalità : WhatsApp Business è disponibile ufficialmente per Android. Download e tutte le funzionalità disponibili come aggiunta profilo aziendale, telefono fisso e chat da PC WhatsApp Business è la nuova app dedicata a professionisti ed aziende WhatsApp Business è finalmente disponibile ufficialmente. La società di Mark Zuckerberg, è pronta a monetizzare con WhatsApp e WhatsApp non diventerà a […]

WhatsApp Business è disponibile in Italia - ecco come funziona : WhatsApp Business è arrivato in Italia su Android: scopriamo insieme cos'è, come funziona e quali sono le differenze rispetto alla versione normale dell'app. L'articolo WhatsApp Business è disponibile in Italia, ecco come funziona è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.