Westworld | ecco il trailer della seconda stagione

(Di giovedì 29 marzo 2018) Il 22 aprile negli Stati Uniti debutterà ladi. L’attesa e intricata serie creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy riprenderà da dove erano terminati i precedenti episodi, con gli host del parco di divertimenti che prendono finalmente coscienza di loro stessi e si ribellano. A testimonianza del caos che si scatenerà arriva in queste ore il nuovo, anticipato ieri da un teaser che ha interrotto le frequenze di tutti i canali Hbo in America: “Volevano un nuovo luogo nascosto da Dio, dove peccare in pace. Ma noi avevamo in mente qualcosa di completamente diverso“, diceva l’Uomo in nero interpretato da Ed Harris. Il nuovo video in effetti conferma le anticipazioni che si sono rincorse nelle scorse settimane: il sottotitolo, The Door, faceva intendere che gli androidi si sarebbero liberati completamente e sarebbero ...