Wannacry ha colpito Boeing E non si sa ancora l' estensione dell' infezione

(Di giovedì 29 marzo 2018) Il 24 marzo l’azienda statunitenseè stata colpita dal software malevolo Wannacry​, in grado di bloccare l’accesso ai dati dei computer fino a quando non si paga un riscatto. La notizia si è appresa da una nota scritta da Mike VanderWel, ingegnere capo del dipartimento per la produzione di aerei commerciali, nella quale si chiamano tutti gli uomini possibili a collaborare per mitigare l’effetto del virus. L’avrebbe avuto origine a North Charleston, e sarebbe in continua diffusione: “Ho sentito che i 777 (bracci robotici di assemblaggio) potrebbero essere bloccati”, aggiungendo che il virus potrebbe estendersi alle funzioni di produzione e di test degli aerei, ed eventualmente agli stessi software degli aeroplani. La compagnia ha risposto al Seattle Times che ha dato per primo la notizia: “Il nostro dipartimento ...