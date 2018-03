Wall Street accelera a metà giornata

Amazon e le altre : perché il tech fa ballare Wall Street : Investitori in fuga dopo lo scandalo Facebook, l'inchiesta su Tesla e le minacce di Trump, che ha messo nel mirino il colosso di Jeff Bezos

Focus su Wall Street : Lululemon Athletica : Lululemon Athletica , NASDAQ: LULU, ha fatto molta strada negli ultimi anni. Dopo aver goduto di uno status che lo voleva come un brand tra i più conosciuti nel settore dell'abbigliamento per lo sport, sono arrivati i tempi difficili, tempi che, stando agli ultimi dati, potrebbero essere giunti al termine. I numeri del quarto trimestre I numeri del quarto trimestre resi noti martedì hanno ...

Borsa : Europa tiene con Wall Street : ANSA, - MILANO, 29 MAR - Confermano il rialzo le Borse europee dopo l'avvio di Wall Street, da Francoforte , +1,07%, a Parigi , +0,74%, , da Madrid , +0,67%, a Milano , +0,54%, e Londra , +0,29%, . In ...

Opening bell intonata a Wall Street : ... arrivata ieri 28 marzo, conferma il buono stato di salute della prima economia al mondo. Dal fronte macro, accelerano i consumi delle famiglie americane confermando una più robusta ripresa dell'...

Wall Street : ieri seduta in calo - Nasdaq - -0 - 85% - appesantito dai tech : Gli investitori hanno ignorato il fatto che negli ultimi tre mesi del 2017 l'economia Usa sia cresciuta del 2,9%, un tasso molto vicino al target del 3% annuo fissato dall'amministrazione Trump. ...

Trump contro Amazon - il titolo crolla a Wall Street : 'Un'ossessione, una vera e propria ossessione'. Le gole profonde della Casa Bianca raccontano così l'avversione di Donald Trump nei confronti di Amazon. Tanto che il presidente americano - come ...

Trump contro Amazon - e il titolo affonda a Wall Street : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

I lupi di Wall Street : Per secoli la pricipale piazza d'affari americana ha colpito l'economia globale, incluse varie organizzazioni imprenditoriali e società di brokeraggio in tutto il mondo, sia in termini positivi che ...

Wall Street divisa tra denaro e lettera. Nasdaq giù con tech : Un contesto che potrebbe concedere alla Federal Reserve di adottare un atteggiamento più aggressivo in materia di politica monetaria. Oltre al rialzo deciso proprio questo mese , la banca centrale ...

Tech USA - crollo di Amazon e Tesla a Wall Street : Teleborsa, - Altra giornata nera per i Tech americani a Wall Street, dopo il sell-off della vigilia. Tra i player del comparto, scivola di oltre 6% il titolo Tesla seguita da Amazon che arretra del 4,...

Tech USA - crollo di Amazon e Tesla a Wall Street : Altra giornata nera per i Tech americani a Wall Street, dopo il sell-off della vigilia. Tra i player del comparto, scivola di oltre 6% il titolo Tesla seguita da Amazon che arretra del 4,7%. A pesare ...

Borse europee deboli. Pesa il crollo dei titoli tech a Wall Street : Facebook e co. accusano le conseguenze dello scandalo Cambridge Analytica e le piazze asiatiche soffrono per la guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti. Euro sotto quota 1,24 dollari Scandalo Facebook, ...

Tesla affonda a Wall Street per l'indagine Usa sull'incidente mortale del Model X : Giornata nera per Tesla a Wall Street che, dopo il tonfo di ieri, è arrivata anche oggi a perdere oltre l'8%. A pesare l'indagine aperta dal National Transportation Safety Board sull'incidente che una settimana fa in California ha coinvolto il suv elettrico Model X incendiatosi dopo uno scontro, uccidendo il conducente.La California Highway Patrol ha riferito che un uomo di 38 anni è morto venerdì dopo che la sua Tesla Model ...

Tecnologici ko in Borsa. A Wall Street affondano Amazon e Tesla : Gli indici europei si salvano grazie al balzo delle utility. Male invece ancora i Tecnologici: preoccupano Facebook e lo stop di Nvidia ai test sulle auto a guida autonoma. Crolla Fincantieri dopo il piano...