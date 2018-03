Video | testo e traduzione di La Cintura di Alvaro Soler | il nuovo singolo è l’erede di

Video e testo Un Respiro di Irama - commosso nel nuovo inedito dedicato alla nonna morta : Un Respiro di Irama è la canzone inedita con la quale l'artista prova ad accedere al serale di Amici di Maria De Filippi. Nella puntata di Amici 2018 in onda sabato 24 marzo, alcuni ragazzi hanno avuto la possibilità di provare a convincere le commissioni di canto e di ballo aspirando all'unanimità per l'accesso immediato al serale. Irama era tra questi e si è esibito in puntata presentando un nuovo brano inedito dedicato alla sua nonna ...

Testo e Video Morirò da Re dei Maneskin e biglietti in prevendita per il tour autunnale 2018 : Morirò da Re dei Maneskin è da oggi disponibile anche in rotazione televisiva con il videoclip ufficiale appena presentato. Dopo la pubblicazione del singolo inedito, Morirò da Re dei Maneskin ha oggi - lunedì 26 marzo - anche la rispettiva clip ufficiale che vede la band di X Factor 11 assoluta protagonista del filmato. Morirò da Re dei Maneskin anticipa il nuovo album del gruppo ed è un singolo inedito che non è contenuto nell'Ep d'esordio, ...

Video e testo Ti ho voluto bene veramente di Marco Mengoni dall’album Le cose che non ho : Ti ho voluto bene veramente di Marco Mengoni è uno dei brani contenuti nell'album Le cose che non ho del cantautore di Ronciglione. Il singolo risale al 2015. Era un venerdì 16 ottobre quando veniva rilasciato in radio e in digital download il brano inedito Ti ho voluto bene veramente di Marco Mengoni che avrebbe anticipato l'album atteso a dicembre dello stesso anno. Le cose che non ho ha fatto seguito al disco Parole in circolo ed è ...

Diretta/ Repubblica Ceca-Italia U20 streaming Video e tv : il contesto del match e le probabili formazioni : Diretta Repubblica Ceca-Italia Under 20: info streaming video e tv. Tornano in campo gli azzurrini del ct Guidi per il sesto match della Elite League 2018.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 11:49:00 GMT)

Video e testo di Questa nostra stupida canzone d’amore dei Thegiornalisti - la dichiarazione pop di Tommaso Paradiso e Alessandro Borghi : Questa nostra stupida canzone d'amore dei Thegiornalisti ha debuttato il 21 marzo aprendo la strada al nuovo album di inediti della band e al loro già annunciato Love Tour. Dopo la non proprio musicalmente memorabile parentesi estiva della hit Riccione, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso e soci sembra riportare lo stile dei Thegiornalisti al più recente precedente di successo, quel Completamente Sold Out che li ha trasformati nel nuovo ...

Brexit - l’annuncio della Ue : «C’è il testo dell’accordo - ma resta il nodo Irlanda» Video : «È una tappa decisiva ma resta una tappa», ha avvertito Michel Barnier, il capo negoziatore. Martedì l’incontro con i 27 e la delegazione del Parlamento europeo

Testo canzone La mia ex chiama di Biondo - l’inedito del cantante su Canale 5 (Video) : La mia ex chiama di Biondo è uno degli inediti presentati nella nuova edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Biondo si esibisce dal vivo con la sua nuova canzone nel corso degli speciali in diretta il sabato pomeriggio su Canale 5 e divide i docenti di canto. Se, infatti, per Rudy Zerbi, Biondo dovrebbe assolutamente accedere al serale di Amici di Maria De Filippi, per Carlo Di Francesco e per Paola Turci il "no" a Biondo alla ...

Valerio Scanu - il nuovo singolo Ed Io : audio - Video e testo : Valerio Scanu presenta oggi il nuovo singolo inedito Ed Io, disponibile in rotazione radiofonica e in digital download e in tutti gli store digitali da oggi, venerdì 16 marzo. Ieri l’artista ha presentato ufficialmente anche il suo libro autobiografico intitolato Giuro di dire la verità dalla A alla Zia Mary in libreria da giovedì 15 marzo. SCOPRI LE ALTRE NOVITA’ MUSICALI. Valerio Scanu, il nuovo singolo Ed Io: audio Il nuovo brano, ...

Video - testo e traduzione di Medicine e Anna di Harry Styles - due brani inediti presentati per la prima volta in tour : Medicine e Anna di Harry Styles sono i due brani inediti presentati a sorpresa dal vivo, durante la prima data del Live On tour 2018. Il cantante inglese ha debuttato domenica 11 marzo con la seconda parte della tournée mondiale da Basilea, e farà tappa in diverse capitali del mondo in location del tutto nuovo e ridimensionate rispetto al tour autunnale. La sera scorsa, alla Jakobshalle di Basilea, Harry ha debuttato con il Live On tour ...

Testo e Video di Delicate di Taylor Swift - tante citazioni e una danza libera per combattere lo stress della fama : Il video di Delicate di Taylor Swift ha debuttato domenica 11 marzo durante gli iHeartRadio Music Awards e come sempre quando si tratta della reginetta del pop americano si è imposto all'attenzione del pubblico. Nel video Taylor Swift interpreta se stessa alle prese con una delle tante serate mondane che affronta con una folta scorta di guardia del corpo, cercando di sopravvivere all'assalto dei fan, alcuni dei quali fin troppo ...

Il ritorno Felice di Suor Cristina con nuovo singolo prima dell'album : Video e testo : C'è tutto il mondo dentro al tuo pianto Non ti conosco, lo so quanto ti stavo aspettando. Perché proverò, proverò a privarti di ogni cicatrice solo un desiderio ho, questo ho voglio che semplicemente ...

Il ritorno Felice di Suor Cristina con nuovo singolo prima dell’album : Video e testo : Felice di Suor Cristina è il nuovo singolo, in attesa dell'album atteso per il 23 marzo che porta lo stesso nome. Il brano rappresenta quindi ritorno della religiosa dopo la vittoria a The Voice of Italy di quattro anni fa, quando entrò a far parte della squadra di J-Ax portando il brano No one di Alicia Keys. Il singolo apripista è stato scritto da Andrea Bonomo con la collaborazione di Gianluigi Fazio e la produzione di Elvezio Fortunato. ...

Abiti stravaganti nel Video di Never Be The Same di Camila Cabello : testo e traduzione del nuovo singolo : Never Be The Same di Camila Cabello è il nuovo brano estratto dall'album di debutto Camila. Dopo il successo di Havana, continua il fortunato percorso di Camila Cabello nel mondo della musica: il nuovo singolo si intitola Never Be The Same, un brano ispirato ad una relazione personale della cantante. Il brano è contenuto nel nuovo e primo album di Camila Cabello, rilasciato lo scorso 12 gennaio a livello mondiale. La cantante statunitense ...