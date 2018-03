Via Isacco Newton via insediamento abusivo 

romadailynews

: Via Isacco Newton: sgomberato insediamento abusivo in area Ater - romatoday : Via Isacco Newton: sgomberato insediamento abusivo in area Ater - chiaramondi : #Monteverde, maxi voragine sotto l'asfalto di via Isacco #Newton: strada chiusa. - augustosantori : RT @FabrizioSantori: Colli Portuensi, voragini 'cieche' sotto l'asfalto, chiusa via Isacco Newton -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Via, Polizia Locale sgomberaabusivo È di questa mattina lo sgombero di unabusivo in via, altezza via Alberese, compiuto dalla Polizia Locale Roma Capitale. L’intervento degli agenti dei Reparti NAE e PG del Gruppo XI Marconi, guidati dal Dirigente E. Moretti, ha consentito la bonifica di un’area di proprietà dell’ATER, occupata abusivamente da un nucleo di persone di nazionalità rumena. Identificate 15 persone, otto donne e sette uomini, che hanno rifiutato assistenza alloggiativa. Le operazioni di bonifica, avvenute con la collaborazione di personale e mezzi ATER, ha portato alla rimozione di baracche, suppellettili e ad una grande quantità di rifiuti, poi conferiti in discarica. L'articolo Viaviaproviene da RomaDailyNews.