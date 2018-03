Via Isacco Newton via insediamento abusivo : Via Isacco Newton, Polizia Locale sgombera insediamento abusivo È di questa mattina lo sgombero di un insediamento abusivo in via Isacco Newton, altezza via Alberese, compiuto dalla Polizia Locale Roma Capitale. L’intervento degli agenti dei Reparti NAE e PG del Gruppo XI Marconi, guidati dal Dirigente E. Moretti, ha consentito la bonifica di un’area di proprietà dell’ATER, occupata abusivamente da un nucleo di persone di nazionalità ...