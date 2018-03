Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 28 marzo 2018 : la Vergine riprende in mano la situazione : Paolo Fox, Oroscopo Oggi 28 marzo 2018. Previsioni segno per segno: la Vergine riprende in mano la situazione. Bilancia chiamata a non abbattersi e non mollare(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 06:21:00 GMT)

[Il ritratto] Fico - il presidente M5s quasi Vergine. L'uomo contro che ha sfidato Vespa - Fazio e i privilegi della casta : Tutto questo prima di lanciarsi anima e corpo nella politica, la sua grande passione assieme alla fisarmonica e ai film di Stanley Kubrick. quasi tutti gli osservatori hanno sottolineato il fatto che ...

Oroscopo - Classifica settimanale/ Paolo Fox - 26 marzo-1 aprile : la Vergine è il segno flop : La Classifica settimanale di Paolo Fox ed il suo Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco: cosa prevedono le stelle per il periodo 26 marzo-1 aprile 2018?(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 07:30:00 GMT)

PAOLO FOX/ Oroscopo weekend 24-25 marzo : Vergine giornate importanti! : Oroscopo del weekend, previsioni di PAOLO Fox a I Fatti Vostri per sabato 24 e domenica 25 marzo: l'Ariete sta vivendo un miglioramento importante, il Leone soddisfatto da questo momento.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 19:06:00 GMT)

PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 22 marzo 2018 a LatteMiele : Leone orgoglioso - Vergine razionale : Oroscopo di PAOLO Fox, oggi 22 marzo 2018, a LatteMiele. Previsioni segno per segno: grande cautela per i Pesci, lo Scorpione deve risolvere alcuni problemi con calma.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 11:22:00 GMT)

Vergine : I presagi astrali lasciano intendere che le prossime settimane saranno un buon periodo per stringere accordi, valutare possibili fusioni e rafforzare legami. Faresti bene ad approfondire almeno uno dei tuoi rapporti. Se prenderai in considerazione... Leggi

Frana sulla strada per MonteVergine Tanta paura ma nessun ferito : Frana sulla strada che sale al Santuario di Montevergine. Terra, alberi e massi si sono staccati da un costone di un tratto della SS 374 tra Mercogliano e Ospedaletto d'Alpinolo, invadendo la...

Paolo Fox / Oroscopo weekend 17-18 marzo : sabato positivo per i Vergine - e gli altri segni? : Oroscopo del weekend, previsioni di Paolo Fox a I Fatti Vostri per sabato 17 e domenica 18 marzo: Leone settimana di recupero, la Vergine ha la Luna opposta ma può vivere buone giornate.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 14:50:00 GMT)

Paolo Fox/ Oroscopo weekend 17-18 marzo : Leone settimana di recupero - Vergine Luna opposta ma... : Oroscopo del weekend, previsioni di Paolo Fox a I Fatti Vostri per sabato 17 e domenica 18 marzo: Leone settimana di recupero, la Vergine ha la Luna opposta ma può vivere buone giornate.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Vergine : Il tuo robusto senso dell’umorismo ti rende più attraente agli occhi delle persone che vuoi attirare. Il gusto per il divertimento è un’altra qualità accattivante che vale le pena di inserire nel tuo repertorio. E c’è una terza virtù... Leggi

Oroscopo Paolo Fox / Oggi 8 marzo 2018 : Toro - Vergine e Capricorno periodo nero... : Paolo Fox, Oroscopo Oggi 8 marzo 2018. Previsioni segno per segno: il Sagittario ritrova il suo spirito, il Leone riscopre la sfera sentimentale tra giovedì e venerdì(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 10:53:00 GMT)

Vergine : La parola “velleità” si riferisce a un desiderio che non si ha la forza di realizzare. Se sentite il bisogno di andare in pellegrinaggio in un luogo sacro ma non riuscite a trovare la motivazione per farlo, quel desiderio è velleitario.... Leggi

OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 6 marzo 2018 : un cielo importante per i Vergine - e gli altri segni? : PAOLO Fox, OROSCOPO Oggi 6 marzo 2018. Previsioni segno per segno: bel risveglio per l'Ariete, lo Scorpione attraversa una fase di miglioramento anche se resta sotto pressione(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 11:20:00 GMT)

PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 5 marzo 2018 : Vergine in calo - Ariete al top e gli altri segni? : Oroscopo di oggi, lunedì 5 marzo 2018, di PAOLO Fox a LatteMiele. Previsioni segno per segno: Vergine in calo, Ariete momento al top. Quali sono i segni più fortunati?(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 06:55:00 GMT)