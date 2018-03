Vela | America’s Cup 2021 | definito il regolamento Luna Rossa e New Zeland fissano le

oasport

: Vela, ecco le regole di classe AC75 per l'America's Cup: più ricerca e sviluppo - RepubblicaSport : Vela, ecco le regole di classe AC75 per l'America's Cup: più ricerca e sviluppo - MacsMassimo : RT @ilmessaggeroit: Vela, l'America's Cup torna ai monoscafi: annunciate le regole per il 2021 - FrancoCirilli : RT @ilmessaggeroit: Vela, l'America's Cup torna ai monoscafi: annunciate le regole per il 2021 -

(Di giovedì 29 marzo 2018) La prossima edizione dell’America’s Cup, in programma nelad Auckland (Nuovaa), prende forma. Il Royal New Zealand yacht squadron e il Circolo dellaSicilia di Palermo, insieme ai rispettivi team che rappresentano, ovvero Emirates New Zealand e il Challenger of record, come riporta l’Ansa, hanno reso note le regole di classe per la costruzione delle imbarcazioni Ac75. Una Coppa America diche vedrà al via, dunque, non più i catamarani ma i monoscafi, secondo la seguente Class Rule: Limitazioni rigorose sul numero delle componenti che possono essere realizzate. Ci si riferisce agli scafi, agli alberi, ai rimoni, a foils ed alle vele, pur mantenendo ampi margini di sviluppo per far sì che i progettisti possano trovare soluzioni in modo personale. Vi saranno poi elementi come i “foils arm” in alluminio e Il sistema di regolazione ...