Vediamo in azione il gameplay di Artifact | il gioco di carte di DOTA 2

E’ arrivata la felicità cambia giorno di programmazione : Vediamo quando andrà in onda : E’ arrivata la felicità non sarà più trasmessa di martedì: la fiction di Rai 1 è stata di nuovo spostata, stavolta nel weeend. Già la scorsa settimana aveva subito una variazione, andando in onda di mercoledì per lasciare spazio alle repliche di Montalbano. Ma la cosa più clamorosa è che non solo cambierà giorno di programmazione, ma anche canale! vediamo insieme quando potremo rivedere i nuovi episodi della seconda stagione di E’ ...

Video gameplay per Vampyr - Vediamo in azione il nuovo gioco dai creatori di Life is Strange : Dopo aver emozionato e sorpreso il mondo Videoludico con l'ottimo Life is Strange, i ragazzi della software house di Dontnod Entertainment si preparano a esordire con il loro nuovo progetto chiamato Vampyr, un interessante titolo action adventure che ci catapulterà tra i vicoli oscuri della Londra vittoriana, a caccia di vampiri e alla scoperta di svariati segreti. Se siete curiosi di vederlo in azione, ecco un intrigante Video gameplay dedicato ...

SoulCalibur VI : ecco alcuni nuovi gameplay esclusivi - Vediamo uno scontro in azione : In occasione di un livestream presso il Tokaigi Game Party 2018 al Makuhari Messe di Chiba, vicino a Tokyo, Bandai Namco ha presentato una serie di nuovi gameplay di Soul Calibur VI.Come riporta Dualshockers, nei video seguenti vedremo la presentazione del gioco, una panoramica più approfondita e nel terzo video vedremo uno scontro tra Grøh e Nightmare con tanto di Critical Edge di entrambi i personaggi.Nel quarto video vedremo invece in azione ...

Far Cry 5 : Vediamo la libertà d'azione offerta dal titolo in un nuovo gameplay : Far Cry 5 si mostra in un nuovo gameplay incentrato sui numerosi stili di gioco possibili in questa avventura open world.Come possiamo vedere dal video proposto da IGN, il gioco ci offre una grande libertà d'azione permettendo al giocatori di impostare al meglio il suo stile di gioco preferito. Nel nuovo video questo concetto viene mostrato mediante scene di incursioni silenziose, ma anche di sparatorie con fucili di precisione ed esplosioni di ...