Vaticano | tra Scalfari e Papa Francesco una conversazione privata | non un' intervista

(Di giovedì 29 marzo 2018)ha "ricevuto recentemente il fondatore del quotidiano la Repubblica in un incontro privato in occasione della Pasqua, senza però rilasciargli alcuna". Lo afferma una nota della sala stampa della Santa Sede a proposito dell'incontro delcon Eugenio."Quanto riferito dall'autore nell'articolo odierno è frutto della sua ricostruzione, in cui non vengono citate le parole testuali pronunciate dal. Nessun virgolettato del succitato articolo deve essere considerato quindi come una fedele trascrizione delle parole del Santo Padre", conclude la nota vaticana.Fra le parole riportate su Repubblica, il Pontefice afferma che le anime che non si pentono "non vengono punite. Non possono essere perdonate" e quindi "scompaiono. Non esiste un inferno, esiste la scomparsa delle anime peccatrici". Inoltre afferma che "il Creatore, cioè il Dio ...