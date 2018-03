Vasco Rossi | lo sfogo su Facebook contro i “social-mentecatti”

Vasco Rossi contro i 'social-mentecatti' su Facebook : Vasco Rossi si sfoga su Facebook. E lo fa con un post contro quelli che definisce i 'social-mentecatti'. 'Chiari..menti ..!! Ai pochi, sempre comunque molto attivi e rumorosi sui social, che ...

Vasco Rossi - SFOGO SU FACEBOOK "SOCIAL-MENTECATTI!"/ Le critiche per le esclusioni di Clara Moroni e... : VASCO ROSSI, duro SFOGO contro i social-mentecatti: il rocker si scaglia contro chi lo critica ma non svela l'identità dei suoi detrattori. I fans dalla sua parte.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 21:37:00 GMT)

Vasco Rossi - sfogo su Facebook "Social-mentecatti!"/ "Nessuno può condizionarmi" : i fan sono tutti con lui : Vasco Rossi, duro sfogo contro i social-mentecatti: il rocker si scaglia contro chi lo critica ma non svela l'identità dei suoi detrattori. I fans dalla sua parte.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 18:12:00 GMT)

Vasco Rossi contro i "social-mentecatti" : lo sfogo su Facebook : Un lungo pensiero scritto sui social ha esternato il disappunto di Vasco Rossi verso quelli che ha definito "social-mentecatti". Motivo dello sfogo è la continua richiesta di...

Vasco Rossi - tirata su Facebook contro i 'social mentecatti' : Da quando, era la metà di gennaio, Vasco Rossi ha dato notizia del cambio di formazione in vista dei pRossimi concerti, i suoi fan sono entrati in fibrillazione inondando i suoi canali social di ...

Vasco Rossi - tirata su Facebook contro i 'social mentecatti' - Musica - Spettacoli : Da quando, era la metà di gennaio, Vasco Rossi ha dato notizia del cambio di formazione in vista dei pRossimi concerti, i suoi fan sono entrati in fibrillazione inondando i suoi canali social di ...

Vasco Rossi - SFOGO SU FACEBOOK "SOCIAL-MENTECATTI!"/ "Nessuno può condizionarmi" : truffa online a Imperia : VASCO ROSSI, duro SFOGO contro i social-mentecatti: il rocker si scaglia contro chi lo critica ma non svela l'identità dei suoi detrattori. I fans dalla sua parte.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 16:16:00 GMT)

Vasco Rossi : "Ai social-mentecatti : nessuno prende decisioni per me. Per il mio successo ringrazio solo il cielo e la chitarra" : "Ai pochi, sempre comunque molto attivi e rumorosi sui social, che sostengono dovrei ringraziare qualcuno o loro per primi per quello che sono o per quello che ho realizzato rispondo che io ringrazio sempre e solo il cielo e la chitarra". In un lungo sfogo pubblicato sul suo profilo Facebook, Vasco Rossi risponde a chi sui social lo critica per le sue decisioni sul pRossimo tour.Il rocker emiliano ha recentemente annunciato la partenza del nuovo ...

Lo sfogo di Vasco Rossi su Facebook contro i “social-mentecatti” in vista del tour 2018 : “Non devo ringraziare nessuno” : Lo sfogo di Vasco Rossi su Facebook è arrivato a tre mesi dalla data zero del nuovo tour negli stadi. Le scelte degli ultimi mesi e le tante novità annunciate in vista del VascoNonStop Live 2018, con gli addii a membri storici della band e l'ingresso di new entry che hanno suscitato qualche perplessità, hanno procurato al rocker più di una critica e qualche commento sfavorevole: il cantautore ha voluto replicare a coloro che definisce "pochi ...

Stasera a casa di Alice - su Iris/ Trama e cast : musiche di Vasco Rossi (20 marzo 2018) : Stasera a casa di Alice, il film in onda su Iris oggi, domenica 25 marzo 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche la regia, Sergio castellitto e Cinzia Leone. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 19:12:00 GMT)

Stop al mercato secondario per i biglietti del tour di Vasco Rossi : bloccati 8 siti truffa : Il mercato secondario per i biglietti del tour di Vasco Rossi ha subito un'importante battuta d'arresto. Dopo le importanti segnalazioni da parte dei fan, la Polizia Postale è stata in grado fermare due truffatori che avevano messo in piedi 8 portali di vendita, camuffati da siti ufficiali. Le indagini per il blocco dei portali sospetti sono state portate avanti con successo dalla Polizia Postale dell'Emilia Romagna, nella persona del ...

Vasco Rossi - biglietti falsi venduti online/ Truffa ai fan del cantante : sequestrati otto siti : Truffa ai danni di Vasco Rossi e dei suoi fan: venduti online biglietti falsi dei concerti del tour 2018 del cantante. sequestrati otto siti e due indagati(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 22:55:00 GMT)

Biglietti per Vasco Rossi in concerto nel 2018 - secondo lotto in prevendita : date - settori disponibili e limiti d’acquisto : A partire da martedì 20 marzo è disponibile in prevendita sul circuito Vivaticket il secondo lotto di Biglietti per Vasco Rossi in concerto nel 2018 col nuovo tour VascoNonStop Live. Esclusivamente sul sito Vascononstop.vivaticket.it e presso i rivenditori autorizzati del circuito, sono stati resi disponibili per l'acquisto i Biglietti per le date dell'1 e 2 Giugno allo Stadio Olimpico di Torino, del 6 e 7 giugno allo Stadio Euganeo di ...

Ufficiale la band di Vasco Rossi per i concerti 2018 - gli addii e le new entry di VascoNonStop Live : Dopo gli annunci di alcune clamorose rinunce a membri storici del gruppo, è arrivata la conferma Ufficiale dei nomi della band di Vasco Rossi per i concerti 2018 negli stadi, al via il pRossimo primo giugno a Torino. VascoNonStop Live segnerà l'addio o quantomeno l'arrivederci a due musicisti molto noti alla Combriccola del Blasco, Andrea Innesto detto Cucchia e Clara Moroni. Nel primo caso, ha annunciato Vasco Rossi, siccome non ci sarà ...