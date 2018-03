Valeria Marini | la mamma Gianna Orrù | Affronta la vita col sorriso

Isola dei Famosi - incidente hot per Valeria Marini : il vestito si strappa sul lato b : Valeria Marini è sicuramente stata una delle grandi protagoniste dell 'Isola dei Famosi e arrivata in studio ha raccontato cosa è stata la sua esperienza. La bellissima showgirl ha parlato dei ...

Valeria Marini in lacrime all’Isola dei Famosi : Francesca Cipriani la commuove : Valeria Marini piange all’Isola dei Famosi: la sorpresa in diretta a Francesca Cipriani la commuove Valeria Marini in lacrime all’Isola dei Famosi. Il motivo? Francesca Cipriani. Le due naufraghe infatti, che la scorsa settimana sembravano destinate a rimanere due rivali, oggi grazie all’Isola dei Famosi pare siano riuscite a mettere da parte ogni dissapore. Arrivata […] L'articolo Valeria Marini in lacrime ...

Isola dei Famosi 2018 - decima puntata del 27 marzo in diretta : Valeria Marini torna in studio : Stefano De Martino - Isola dei Famosi 2018 decima puntata dell’Isola dei Famosi 2018 e qui su DavideMaggio.it, come ogni settimana, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della serata. Isola dei Famosi 2018: le anticipazioni della decima puntata A partire dalle 21.30 circa, in diretta su Canale 5, Alessia ...

Isola 2018 : Valeria Marini torna in Italia - buone notizie per Amaurys Video : Domani, 27 marzo 2018, torna l'appuntamento con i naufraghi in Honduras. Valeria Marini, arrivata sull'Isola nella scorsa puntata tornera' in Italia. Andiamo a scoprire chi sono i personaggi in #nomination e chi sara' il decimo eliminato di questa edizione. Valeria Marini torna in Italia Dopo aver trascorso una settimana intensa in Honduras, sull' Isola dei Famosi 2018 [Video], Valeria Marini si appresta a tornare in Italia. Il suo obbiettivo ...

Isola dei Famosi : “Malore per i naufraghi”. Bruttissima situazione per i concorrenti - tanto che Valeria Marini (l’unica a stare bene) si è dovuta trasformare in infermiera e occuparsi di ognuno di loro. Momenti di vera preoccupazione : Malore per i naufraghi all’Isola dei Famosi 2018 e qualche preoccupazione da parte della produzione. Grazie a una prova superata da Valeria Marini, tutti i concorrenti hanno potuto assaporare un ricco pranzo. Dopo settimane trascorse mangiando il minimo indispensabile, i naufraghi hanno fatto fatica a digerire tutto quel cibo e così si sono sentiti poco bene, pare questa l’ipotesi più probabile. Nessuna intossicazione, ...

Isola dei Famosi - Valeria Marini : un naufrago ha perso la testa per lei? (Video) : L'Isola dei Famosi è arrivata alla decima puntata, che andrà in onda questa sera (live dalle 21.10 su TvBlog) su Canale 5. Valeria Marini ha dovuto confessare ai suoi compagni d'avventura di non essere una vera concorrente, e ha dovuto salutare gli altri naufraghi, più o meno contenti. Ma la sua breve permanenza sull'Isola non ha lasciato tutti indifferenti: c'è infatti un naufrago che, a quanto pare, avrebbe perso la testa per ...