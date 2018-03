Valentino Rossi | Sono ancora al top Dai Buffon | ora imitami!

Valentino Rossi a Buffon : 'Non ascoltare gli invidiosi - continua come me!' : Valentino Rossi dice la sua sul futuro di Gigi Buffon. Il motociclista di Tavullia ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Buffon deve continuare assolutamente. Se ha voglia. Penso che lui lo sappia se può essere ancora al top. C'è tanta invidia nei nostri confronti? Sì. Secondo me dà più gusto ed è più facile ...

Dalla passione per la scrittura a quella per le moto - Valentino Rossi tra miti e... preoccupazioni : 'ecco dove ha sbagliato la Yamaha - Dovi? ... : Tanti, nel mondo dello sport, i campioni non più giovanissimi, che riescono ancora ad ottenere grandi risultati, come Roger Federer, 36enne, che è riuscito a tornare al top del ranking mondiale, un ...

MotoGP - Valentino Rossi può davvero vincere il Mondiale? I 5 motivi per crederci : Valentino Rossi ha iniziato con un promettente terzo posto il Mondiale 2018 della MotoGP. Non ha battagliato sino in fondo con Andrea Dovizioso e Marc Marquez, tuttavia ha riportato sul podio la Yamaha dopo un inverno a dir poco travagliato. Se la casa di Iwata sta lentamente rivedendo la luce, il merito va attribuito per gran parte alle doti da collaudatore del Dottore. Nel 2017 la scuderia giapponese fece i conti con un problema atavico: il ...

Valentino Rossi prova una Ferrari - ma la realtà non è come sembra : Quando il marketing genera panico: Valentino Rossi si fa volutamente sorprendere a Maranello e ci mette pure il carico. La Ferrari, infatti, diffonde un video ben fatto con tanto di sorriso furbo e la ...

MotoGP - Yamaha sulla via della guarigione. Merito del collaudatore…Valentino Rossi : Che Valentino Rossi sia una leggenda del motociclismo è fuori discussione. A 39 anni il Dottore proseguirà (almeno) fino a 41, con l’entusiasmo di sempre e la certezza dei risultati: nel primo GP della stagione Rossi ha portato la sua Yamaha sul podio, una rarità dall’estate dello scorso anno. L’inverno ha infatti evidenziato un’altra dote, l’ennesima, del pilota di Tavullia, ora vero e proprio collaudatore. Di ...

MotoGp – Accuse dalla Spagna contro Valentino Rossi : “ecco cosa ha fatto in Qatar” : E’ passato appena una settimana dall’inizio del campionato di MotoGp e già iniziano le prime polemiche, nel mirino è finito Valentino Rossi dopo la gara del Qatar. Come al solito aprendo lo spumante il motociclista della Yamaha ha inondato le ragazze del podio, cosa che al contrario stranamente non hanno fatto i due compagni saliti con lui sul palco qatariota. Come mai? La verità si svela solo grazie ad un giornale spagnolo in cui si ...

Addio a Cristopher - ucciso da un tumore a 11 anni : “Amava Dybala e Valentino Rossi” : Cristopher Toniato, undici anni, viveva con la sua famiglia nella provincia di Padova. “Era un bambino buono, bravo, paziente, ha fatto cose più grandi di lui”, ricorda la mamma.Continua a leggere

Agv e Valentino Rossi : Ancora una volta il sodalizio Rossi-Drudi , con il supporto tecnico di AGV , ha stupito tutti nello sviluppo della livrea immagine del nove volte campione del mondo. Una scelta contro corrente e che si discosta molto dalle scelte attuate da Valentino nelle passate stagioni. Ecco la grafica 2018: ispirata ai caschi degli anni '70 , con forme lineari ed ampie ...

MotoGP - GP Qatar 2018 – Valentino Rossi - l’anima della Yamaha : a 39 anni stritola Vinales - guarirà i problemi della moto? : Valentino Rossi è ancora l’anima della Yamaha: a 39 anni il Dottore tiene le redini della casa dei tre diapason che dipende quasi esclusivamente da lui in pista. Il Mondiale MotoGP è iniziato nel migliore dei modi per il centauro di Tavullia che ha conquistato una preziosa terza piazza al termine di una gara ben condotta in cui ha duellato anche con Marc Marquez e Andrea Dovizioso, in questo momento più forti e dotati di un mezzo ...

MotoGP - Jorge Lorenzo e Maverick Vinales escono da Losail con le ossa rotte. Demoliti nel confronto diretto con Dovizioso e Valentino Rossi : Il primo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP è andato in archivio. Il circuito di Losail (Qatar) ha emesso la sua sentenza: Andrea Dovizioso e Marc Marquez piloti del momento; Valentino Rossi, fresco di rinnovo contrattuale, competitivo; Jorge Lorenzo e Maverick Vinales in difficoltà. Il sesto posto del trionfatore del GP del Qatar 2017 e la caduta del 5 volte campione del mondo sono dei segnali piuttosto chiari di disagio. Le indicazioni ...

CLASSIFICA MOTOGP/ Mondiale Piloti : un anno dopo ancora Andrea Dovizioso e Valentino Rossi! (Gp Qatar 2018) : CLASSIFICA MOTOGP Mondiale Piloti dopo Gp Qatar 2018 a Losail: Dovizioso primo, Rossi sul podio con Marquez. Senza punti Jorge Lorenzo, autore di una caduta che lo ha messo fuori dai giochi(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 20:48:00 GMT)

MOTOGP. Dovizioso trionfa in Qatar - terzo Valentino Rossi : Andrea Dovizioso Andrea Dovizioso si aggiudica la prima gara del mondiale 2018 di MotoGp in Qatar. Il pilota italiana della Ducati ufficiale ha chiuso davanti a Marc Marquez e a Valentino Rossi . "Una ...

MotoGP - Valentino Rossi infinito! Che guerriero - podio fondamentale a 39 anni! E se la Yamaha sarà costante… : Il Leone non muore mai, trova sempre le energie per ruggire, per marcare il territorio, per fare capire che lui c’è sempre e che è pronto a dominare e a controllare tutto quello che gli sta attorno, anche se gli anni passano e nuovi fenomeni si affacciano nel territorio della leggenda vivente. Valentino Rossi si conferma un guerriero infinito e a 39 anni sale sul podio ancora una volta, conquistando un fondamentale terzo posto nel GP del ...

VIDEO MotoGP - gli highlights del GP del Qatar : Andrea Dovizioso immenso - che duello con Marquez. Super Valentino Rossi : Andrea Dovizioso ha vinto il GP del Qatar, prima prova del Mondiale MotoGP 2018, al termine di un gara semplicemente perfetta. Partito in sordina per controllare il degrado delle gomme, il forlivese si è scatenato in sella alla sua Ducati e ha piazzato la stoccata vincente battendo Marc Marquez nel finale. Terzo posto per l’infinito Valentino Rossi. Di seguito gli highlights della gara, buon divertimento a tutti. (foto ...