Vaccini | Umbria | coperture sopra al 95% nei bimbi da 2 a 7 anni

: Vaccini, in Umbria 318 multe ma altre 443 pratiche sotto la lente | Già 24 ricorsi - Tuttoggi - tuttoggi : Vaccini, in Umbria 318 multe ma altre 443 pratiche sotto la lente | Già 24 ricorsi - Tuttoggi - umbriajournal_ : #Vaccini, #Umbria supera la soglia del 95 per cento #Influenza -

(Di giovedì 29 marzo 2018) “Inlevaccinali obbligatorie, nei bambini da 2 a 7, hanno ampiamente superato la soglia di sicurezza del 95%, che assicura la cosiddetta immunità di gregge la quale, nel caso di alcune patologie, riduce notevolmente la circolazione degli agenti infettanti e quindi la diffusione di malattie pericolose e nuovi focolai”. Lo rende noto l’assessore regionale alla Salute, Luca Barberini, tracciando un bilancio sulle vaccinazioni infantili, dopo l’introduzione delle nuove norme in materia di prevenzione vaccinale. “In pochi mesi, e cioè dall’applicazione effettiva delle nuove disposizioni normative al 10 marzo 2018 – sottolinea – levaccinali sono aumentate di diversi punti percentualittutto per il morbillo. In particolare, prendendo a riferimento il vaccino anti-morbillo per il trivalente e ...