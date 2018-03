Vacanze pasquali al Parco Archeologico di Velia | le iniziative della Soprintendenza di

meteoweb.eu

: Giorni di vacanze pasquali e di spostamenti con aumento del traffico su strade e affollamenti in porti aeroporti e… - poliziadistato : Giorni di vacanze pasquali e di spostamenti con aumento del traffico su strade e affollamenti in porti aeroporti e… - CrazyMiky_ : Quando ti svegli la prima mattina delle vacanze pre pasquali e vuoi parlare con i tuoi amici al telefono, ma Telegr… - GjanFabjo : RT @poliziadistato: Giorni di vacanze pasquali e di spostamenti con aumento del traffico su strade e affollamenti in porti aeroporti e staz… -

(Di giovedì 29 marzo 2018) LaArcheologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, diretta da Francesca Casule, comunica leche si terranno, durante il periodo di Pasqua, aldiad Ascea (SA). Sul sito www.ambientesa.beniculturali.it tutte le aperture dei Musei e dei Siti Archeologici di Salerno e Avellino. Calendario dellealdiGiovedì 29 marzo Ad aprire il calendario diin programma per tutto il periodo di Pasqua aè, nel pomeriggio di giovedì 29 marzo, un visita guidata alprevista per le 15.30: il percorso prende il via dalla parte bassacittà e attraversa il Quartiere meridionale con l’area delle insule romane, del pozzo sacro e delle terme. In occasione di questa iniziativa, grazie a un servizio navetta, sarà possibile raggiungere anche l’area dell’Acropoli. I visitatori più ...