Vacanze di Pasqua per i politici | Salvini a Ischia | Renzi a casa | Mattarella e Di Maio a

Salvini e Isoardi a Ischia per le Vacanze di Pasqua : Matteo Salvini è partito in motonave, da Calata Porta di Massa, nel porto di Napoli, in direzione Ischia, insieme alla sua compagna Elisa Isoardi, per un periodo di vacanza. Un break tra le faticose ...

Vacanze pasquali al Parco Archeologico di Velia : le iniziative della Soprintendenza di Salerno : La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, diretta da Francesca Casule, comunica le iniziative che si terranno, durante il periodo di Pasqua, al Parco Archeologico di Velia ad Ascea (SA). Sul sito www.ambientesa.beniculturali.it tutte le aperture dei Musei e dei Siti Archeologici di Salerno e Avellino. Calendario delle iniziative al Parco Archeologico di Velia Giovedì 29 marzo Ad aprire il calendario di ...

Vacanze a Pasqua e nei ponti - ecco i comportamenti degli italiani : Roma, 28 mar. , askanews, Crescono le prenotazioni dei viaggi organizzati a Pasqua di circa il 10% sul 2017, con l'Italia che vince per i soggiorni in montagna e Vacanze benessere. Le mete estere ...

Vacanze pasquali - la Polizia ferroviaria allarga il piano sicurezza : In occasione delle festività pasquali e dei ponti di primavera, la Polizia ferroviaria incrementa i suoi servizi per affrontare il maggior afflusso di viaggiatori su tutto il territorio italiano. Gli ...

Vacanze di Pasqua - in Italia tra arte - sport - tradizioni - passeggiate a cavallo : Gli appassionati di scienza possono ammirare al Palazzo delle Esposizioni la mostra "Human+. Il futuro della nostra specie", con opere di artisti, designer e scienziati che raccontano come ...

Pasqua : Vacanze senza cantieri sulla A4 Serenissima e A31 Valdastico : Venezia, 26 mar. (AdnKronos) – Per facilitare gli spostamenti sulla A4 Serenissima e sulla A31 Valdastico, durante le vacanze di Pasqua, l’Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova ha previsto la sospensione di tutte le attività di cantiere che comportino l’utilizzo di corsie di marcia, dalle ore 14.00 di giovedì 29 marzo alle ore 9.00 di martedì 3 aprile 2018.Il traffico dovrebbe risultare, così, più scorrevole, nella massima ...

Vacanze di Pasqua 2018 : quando chiudono le scuole? Ecco le date ufficiali : Vacanze di Pasqua 2018: quando chiudono le scuole? Ecco le date ufficiali Ecco le date ufficiali contenute nei calendari scolastici delle varie regioni d’Italia Continua a leggere L'articolo Vacanze di Pasqua 2018: quando chiudono le scuole? Ecco le date ufficiali proviene da NewsGo.