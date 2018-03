Usa | arrestato manager di Burger King | “Ha stuprato una bimba che aveva conosciuto online”

“Arrestato!”. Guai per l’ex giocatore del Napoli. Finito in manette insieme allo zio - l’accUsa è durissima : Lo hanno rintracciato grazie alle telecamere di sorveglianza dopo un vero e proprio raid, portato avanti insieme allo zio, ai danni di due fratelli di 23 e 24 anni nei pressi di una centro estetico in via Miroballo, uno dei vicoli nei pressi di Corso Umberto a Napoli. Una questione su cui stanno cercando di fare piena luce gli inquirenti. Il più giovane degli arrestati, non è proprio uno sconosciuto, si tratta di Massimo Russo ex terzino ...

La polizia ha arrestato quattro persone accUsate di essere state vicine ad Anis Amri - l’attentatore del mercatino di Berlino : Questa mattina, su ordine del gip di Roma Costantina de Robbio, la polizia ha arrestato quattro persone – tutti cittadini tunisini – a Latina e Caserta. Sono sospettate di far parte della rete di contatti che aveva in Italia Anis The post La polizia ha arrestato quattro persone accusate di essere state vicine ad Anis Amri, l’attentatore del mercatino di Berlino appeared first on Il Post.

Coltellate nei vicoli di corso Umberto - arrestato ex difensore del Napoli : è accUsato di tentato omicidio : È stato convalidato il fermo dei due uomini bloccati il pomeriggio del 26 marzo e accusati di aver accoltellato i fratelli Gennaro e Carmine Saltalamacchia in via Miroballo al Pendino, davanti a un ...

A Torino è stato arrestato un italo-marocchino con l’accUsa di avere fatto propaganda per l’ISIS : Elmahdi Halili, 23enne italo-marocchino, è stato arrestato questa mattina a Torino con l’accusa di avere partecipato all’associazione terroristica dello stato Islamico, o ISIS. In particolare l’indagine dell’antiterrorismo coordinata dalla procura di Torino sospetta che Halili sia stato l’autore del primo The post A Torino è stato arrestato un italo-marocchino con l’accusa di avere fatto propaganda per l’ISIS appeared first on Il ...

A Roma un maestro di scuola materna è stato arrestato con l’accUsa di molestie sessuali : A Roma un maestro di scuola materna è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di molestie sessuali su alcune sue alunne. L’arresto è stato ordinato dalla gip Clementina Forleo su richiesta della procura di Roma, che da alcuni mesi indagava sull’uomo The post A Roma un maestro di scuola materna è stato arrestato con l’accusa di molestie sessuali appeared first on Il Post.

Roma - narcotrafficante ricercato negli Usa arrestato al Colosseo : lavorava come guida turistica : arrestato dalla guardia di finanza del Comando provinciale di Roma nei pressi del Colosseo un ricercato in fuga da due anni perché ritenuto al vertice di un'organizzazione criminale dedita allo spaccio negli Stati Uniti.Lo spaccio, la ricerca e l'arrestoPer la Corte distrettuale della Pennsylvania un 30enne Romano residente a Phoenix gestiva un traffico ingente di marijuana provenienti dal Messico e che veniva smerciata negli Stati Uniti. Dopo ...

Un cittadino italiano di origini egiziane è stato arrestato a Foggia con l’accUsa di associazione con finalità di terrorismo : Un cittadino italiano di origini egiziani è stato arrestato questa mattina a Foggia da Polizia e Guardia di finanza, con l’accusa di associazione con finalità di terrorismo e apologia del terrorismo, scrive Repubblica. L’uomo, che ha 58 anni, è il direttore The post Un cittadino italiano di origini egiziane è stato arrestato a Foggia con l’accusa di associazione con finalità di terrorismo appeared first on Il Post.

