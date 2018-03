Uomini e Donne | frasi di cattivo gusto appaiono il giorno della morte di Fabrizio Frizzi

Uomini e Donne : Teresanna Pugliese torna a parlare di Francesco Monte e Cecilia Rodriguez : Uomini e Donne, parla Teressanna Pugliese: la mia storia con Francesco Monte dopo la scelta e Cecilia Rodriguez Intervistata da Uomini e Donne Magazine, Teressana Pugliese torna a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne. Corteggiatrice prima e tronista poi, la napoletana ha avuto inizialmente un percorso travagliato in televisione. Nel date show di […] L'articolo Uomini e Donne: Teresanna Pugliese torna a parlare di Francesco Monte e ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 28/03 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne a Nilufar viene data la possibilità di organizzare una seconda esterna con un corteggiatore e la ragazza fa il nome di Giordano! Tornati in studio Tina esprime il suo parere sostenendo che Nilufar non si lascia andare completamente perché ancora presa dal suo percorso con Lorenzo. Si apre una parentesi per Tina e i suoi corteggiatori. Fa l’ingresso in studio un “supereroe” sopra le ...

Uomini e Donne - Teresanna Pugliese : "La fine della mia storia con Francesco Monte mi ha segnata" : L'ex tronista, intervistata dal settimanale Uomini e Donne Magazine, è tornata a parlare del suo ex fidanzato.

Uomini e Donne - momento difficile per Tina Cipollari : "I miei figli mi danno la spinta giusta per andare avanti" : Sono passati quasi due mesi da quando Tina Cipollari e il marito Chicco Nalli hanno comunicato la decisione di separarsi , ma il tempo - almeno in parte - sembra essersi fermato per la nuova tronista ...

Uomini e Donne diretta trono over puntata 29 marzo 2018 : anticipazioni : Uomini e Donne, il talk dei sentimenti condotto da Maria De Filippi con gli interventi di Gianni Sperti e Tina Cipollari, torna con un un nuovo imperdibile appuntamento. Oggi assisteremo ad una nuova scoppiettante puntata incentrata sugli sviluppi delle storie d'amore del trono over animato da Gemma, Giorgio, Sossio, Ida, Riccardo, Anna e gli altri protagonisti alla ricerca dell'anima gemella.prosegui la letturaUomini e Donne diretta ...

Domenico Tedeschi/ Uomini e Donne : l’ex pugile divide il web con la sua esuberanza : Nella puntata di oggi, giovedì 29 marzo, del trono over di Uomini e Donne ritroveremo l’esuberante Domenico Tedeschi. Sarà protagonista di un nuovo siparietto con Tina?(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 11:10:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 27 marzo 2018 : Gemma e Giorgio litigano ancora! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 27 marzo 2018: Giorgio e Gemma litigano a causa di un regalo. E c’è chi vuole uscire di nuovo con Sossio! Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma commenta un regalo che Giorgio ha fatto ad una sua corteggiatrice e … scoppia il putiferio! Spuntano t-shirt con i volti di Tina e della Galgani! Chiara ci ripensa e manifesta il desiderio di ri-frequentare Sossio che viene ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari : "Addio a Kikò Nalli? I figli mi danno la spinta giusta per andare avanti" : Tina Cipollari, intervistata dal settimanale Sono, per la prima volta, torna a parlare della fine del matrimonio con Kikò Nalli. L'opinionista di Uomini e Donne è riuscita a superare questo distacco (pur continuando a vivere sotto lo stesso con l'ex marito) grazie all'affetto costante dei figli: Devo dire che in questo momento la presenza dei miei figli è fondamentale perché mi danno la spinta giusta per andare avanti. Prendermi cura di ...

Uomini e Donne - trono over : GEMMA GALGANI e TINA CIPOLLARI - continuano i contrasti : Nei vari forum dedicati a Uomini e Donne sono emerse delle informazioni sulla registrazione del trono over avvenuta martedì 27 marzo 2018: Maria De Filippi, in primis, ha rivolto la sua attenzione su alcune fan dell’opinionista TINA CIPOLLARI presenti nel pubblico; le Donne infatti, per segnalare la loro vicinanza alla vamp, avevano indosso una maglietta con il volto della CIPOLLARI (il capo di abbigliamento conteneva persino la scritta ...

Giorgio Manetti/ Uomini e Donne : il cavaliere ricomincia a frequentare Paola? : Giorgio Manetti sarà tra i protagonisti della puntata di oggi, giovedì 29 marzo, del trono over di Uomini e Donne grazie alla dama Paola, che vorrebbe ricominciare a frequentarlo.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 10:40:00 GMT)

Uomini e Donne - Teresanna Pugliese : "Francesco Monte? Non sento un legame. Cecilia Rodriguez mai carina nei miei confronti" : Teresanna Pugliese, in una lunga intervista ad Uomini e Donne Magazine, torna a parlare anche di Francesco Monte, l'ex fidanzato conosciuto all'interno del programma di Maria De Filippi con cui ha avuto un'intensa e turbolenta storia d'amore:prosegui la letturaUomini e Donne, Teresanna Pugliese: "Francesco Monte? Non sento un legame. Cecilia Rodriguez mai carina nei miei confronti" pubblicato su Gossipblog.it 29 marzo 2018 10:18.

Uomini e Donne - Alessandro D'Amico : "I genitori di Alex? Accanimento e cattiveria ingiustificati" : Alessandro D'Amico, intervistato da Uomini e Donne Magazine, ha spiegato, una volte per tutte, i motivi della rottura con Alex Migliorini. Dopo la scelta, i due ex innamorati hanno bruciato le tappe prendendo una casa assieme a Milano. L'entusiasmo iniziale, dopo poche settimane, però si è esaurito: Poi, dentro di me, pian piano, l’amore andava scemando. Mi chiedevo il perché ma non riuscivo a darmi una risposta. Non riuscivo a fingere o ...

Gemma Galgani/ Uomini e Donne : la dama difende la "mummia" : La puntata di oggi, giovedì 29 marzo, del trono over di Uomini e Donne si apre con un siparietto delle “regine” del programma, ovvero Gemma Galgani e Tina Cipollari.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 09:50:00 GMT)