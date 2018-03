huffingtonpost

: Tragedia in terza divisione croata: muore #BrunoBoban dopo una pallonata al petto - CorSport : Tragedia in terza divisione croata: muore #BrunoBoban dopo una pallonata al petto - PremiumSportHD : #premiumsport #Croazia, #BrunoBoban muore in campo dopo una pallonata. - DiDimiero : RT @HuffPostItalia: Una pallonata spezza la mano di un angelo nella Galleria Umberto I di Napoli -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Ecco cosa succede quando si gioca a palloneI. Accade a, in uno dei luoghi simbolo della città. La denuncia arriva dal Comitato per la Vivibilità Cittadina: "Quando si gioca a pallone in un monumento ! Il nostro patrimonio Artistico e Monumentale è una priorità anche perché lo dobbiamo lasciare ai nostri figli! Ac'è l'aspirazione di campare di turismo, di questo passo sarà difficile".La foto, scattata da Riccardo Pierantoni, mostra uncon lata. Ma questo, denunciano i residenti, è solo l'ultimo atto di vandalismo accaduto. Si ricordano, di recente, la distruzione per due volte dell'albero di Natale. E, nel tempo, partite di calcetto di ragazzini improvvisate al centro dellacommerciale costruita a fine '800. Altri teppisti, nel settembre 2016, avevano ...