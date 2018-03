galileonet

: RT @pfizeritalia: Grazie alla ricerca Pfizer, arriva in Italia un nuovo antibiotico contro i batteri multiresistenti #LavoriamoInsiemePerUn… - Carlis68 : RT @pfizeritalia: Grazie alla ricerca Pfizer, arriva in Italia un nuovo antibiotico contro i batteri multiresistenti #LavoriamoInsiemePerUn… - pfizeritalia : Grazie alla ricerca Pfizer, arriva in Italia un nuovo antibiotico contro i batteri multiresistenti… - Farmajetsrl : Un nuovo studio, pubblicato sul Journal of Medicinal Chemistry , offre la prima prova che una nuova forma sintetica… -

(Di giovedì 29 marzo 2018) ... soprattutto di penicilline ad ampio spettro, mente l'uso degli antibiotici che appartengono alle nuove classi, come i carbapenemi, è cresciuto uniformemente in tutto il mondo. Anche in Italia la ...