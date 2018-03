Un euro forte equivale ad un forte mal di testa per la BCE

europa in forte recupero. A Milano bene le banche - corre Fca : Dopo i ribassi delle ultime sedute gli indici del Vecchio Continente rialzano la testa, incoraggiati dalla performance di Wall Street sulla scia della schiarita nei rapporti tra Stati Uniti e Cina. L'euro continua a rafforzarsi sul biglietto verde, puntando verso quota 1,25...

Basket - euroCup 2018 : Reggio Emilia si arrende in semifinale. Il Lokomotiv Kuban è troppo forte e va in finale : Il sogno della Grissin Bon di approdare in finale di EuroCup è svanito stasera, con la sconfitta per 69-79 in gara-2 di semifinale contro il Lokomotiv Kuban. Un risultato che forse non rispecchia a pieno la superiorità della squadra russa, che ha stabilito il nuovo record con 20 vittorie e 0 sconfitte nella competizione, controllando in maniera autoritaria la partita. Ma il distacco di “soli” 10 punti è frutto anche di quanto ...

Borsa : europa chiude in forte calo : Le Borse europee chiudono in forte calo con gli investitori che temono le ripercussioni a causa delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, e le previste ripercussioni derivanti dai dazi decisi ...

Borsa : europa chiude in forte calo : ANSA, - MILANO, 23 MAR - Le Borse europee chiudono in forte calo con gli investitori che temono le ripercussioni a causa delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, e le previste ripercussioni ...

Sigarette elettroniche : un forte passo avanti per la salute pubblica europea : L’uso di Sigarette elettroniche nel mondo è in continua crescita ma in Europa siamo ancora in netto ritardo. E’ essenziale che le istituzioni europee esplorino il potenziale di questi strumenti per ridurre l’impatto del fumo di Sigarette convenzionale nel sistema di salute pubblico europeo. A tal proposito, LIAF (Lega Italiana Anti Fumo LIAF) – con la collaborazione dell’eurodeputato Giovanni La Via – ha organizzato per domani alle ...

Borse europa in rosso - Francoforte -1 - 1% : ANSA, - MILANO, 19 MAR - Borse europee in deciso calo dopo i primi scambi. La peggiore è Francoforte, che perde l'1,2%, seguita da Londra, che è in calo dell'1%, e Parigi, che scende dello 0,98%. Male ...

GELO? In europa sì - condizioni meteo fortemente invernali : Berlino, Varsavia, Londra, Amsterdam, Bruxelles, Copenaghen: tra oggi e domenica leggeremo sicuramente notizie di cronaca meteo. E l'Italia? Beh, se ne sta parlando abbondantemente. Noi, dal canto ...

Basket - eurolega 2018 : l’Olimpia Milano ci prova e lotta - ma il Real Madrid è più forte e sbanca il Forum : Dopo due vittorie consecutive, l’Olimpia Milano viene sconfitta in casa dal Real Madrid per 88-77. Spagnoli sempre in controllo e superiori alla squadra di Pianigiani, che comunque gioca una buona partita cercando di non mollare fino all’ultimo. All’Olimpia non basta un Curtis Jerrells da 18 punti, in doppia cifra chiudono anche Goudelock (11), Kuzminskas (11) e Micov (10). Il Real è riuscito a sopperire anche all’assenza ...

Basket - eurolega 2018 : l’Olimpia Milano ci prova e lotta - ma il Real Madrid è più forte e sbanca il Forum : Dopo due vittorie consecutive, l’Olimpia Milano viene sconfitta in casa dal Real Madrid per 88-77. Spagnoli sempre in controllo e che si dimostrano superiori alla squadra di Pianigiani, che comunque gioca una buona partita, cercando di non mollare fino all’ultimo. All’Olimpia non basta un Curtis Jerrells da 18 punti ed in doppia cifra chiudono anche Goudelock (11), Kuzminskas (11) e Micov (10). Il Real è riuscito a sopperire ...

Sigarette elettroniche : un forte passo avanti per la salute pubblica europea : “Sigarette elettroniche: un forte passo avanti per la salute pubblica europea”: questo il tema del meeting che si terrà Martedì 20 Marzo alle ore 12.30 nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles. Un evento che, per la prima volta nella città belga, presenterà tutte le evidenze scientifiche sullo svapo come alternativa valida e sicura al fumo di sigaretta convenzionale. A coordinare i lavori dell’incontro ci sarà l’eurodeputato Giovanni La Via ...

Forte crescita del turismo internazionale nel 2017 : Italia secondo Paese in europa per presenze dall’estero : Ha preso il via a Berlino la 52ª edizione di ITB, una delle più importanti fiere europee dedicate al turismo, dove ENIT – Agenzia Nazionale del turismo è presente con un padiglione espositivo all’interno del quale trova spazio il meglio dell’offerta turistica Italiana. Nel corso della conferenza stampa di inaugurazione dello stand Italia, svoltasi oggi alla presenza dell’ambasciatore d’Italia in Germania, S.E. Pietro ...

'Italia Paese fortemente europeista' - Berlusconi ha parlato al seggio - : Milano, 4 mar. , askanews, 'L'Italia è un Paese fortemente europeista, quelli della mia generazione hanno chiaro che anche se l'Europa va cambiata ci ha regalato dopo due guerre mondiali terribili 70 ...

Trento. Forte Cadine simboleggia i valori europei : Un prestigioso riconoscimento per Forte Cadine, la nota fortificazione nei pressi di Trento edificata tra il 1860 e il 1862.

Borsa : europa in rosso - Francoforte -2% : ANSA, - MILANO, 1 MAR - Chiusura in rosso per le principali Borse europee. La peggiore è Francoforte, che ha chiuso in perdita dell'1,97% a 12.190,94 punti, seguita da Parigi, che ha ceduto l'1,09% a ...