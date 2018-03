Ulteriori tagli di 40 lavoratori alla Cocif? Incontro coi sindacati

Valanga di Ulteriori dettagli su God of War - struttura dei Mondi e della storia : Sony ha recentemente svelato valanghe di dettagli su God of War: gli ultimi podcast del colosso elettronico, infatti, includono uno spazio dedicato a Nate Stephens e Luke Berliner, rispettivamente Lead Environment Artist e Lead Environment Concept Artist presso Santa Monica Studios. Innanzitutto, Stephens ha dichiarato che in origine il team di sviluppo di God of War era davvero piccolo. L'idea iniziale, infatti, era di abbandonare ...

Ulteriori dettagli su Kingdom Hearts 3 arriveranno il 22 febbraio? : Kingdom Hearts 3 è uno di quei giochi che catalizza immediatamente l'attenzione del suo pubblico di riferimento: vuoi perché il titolo è atteso e in sviluppo da diversi anni, vuoi perché le informazioni vengono sempre fornite con il gontagocce, ogni evento o testata videoludica che pone attenzione al titolo diviso tra Square Enix e Disney rappresentano oro colato per gli appassionati. Ecco perché non possiamo che definirci in fermento in vista ...