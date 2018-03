Uccise le figlie di 9 e 7 anni ma per il giudice era incapace di intendere | assolta

Uccise figlie - assolta perché incapace : 21.34 "incapace di intendere e di volere al momento dei fatti contestati".Con questa motivazione, ispirata dai risultati di una perizia psichiatrica, il gup del tribunale di Gela, Paolo Fiore, ha assolto l'insegnante gelese, Giusy Savatta accusata di aver ucciso il 27 dicembre 2016, le due figlie di 9 e 7 anni, soffocandole. La donna ora dovrà trascorrere un periodo, ancora da definire, in una Rems, la nuova struttura che accoglie gli ex ...

Gela - Uccise le figlie piccole : assolta perché incapace di intendere : Giusy Savatta, la donna che nel 2016 uccise le proprie figlie, è stata assolta perché "incapace di intendere e di volere al momento dei fatti contestati". Il gup di Gela ha quindi accolto la perizia psichiatrica realizzata sull'insegnante gelese che il 27 dicembre 2016 strangolò le due figlie, Maria Sofia, di 9 anni, e Gaia, di 7, nella loro casa nel centro. Per lei disposto il trasferimento presso una struttura psichiatrica.

Latina - forse figlie Cc Uccise subito : 15.26 Luigi Capasso,appuntato dei carabinieri 44enne,protagonista della tragedia familiare a Cisterna di Latina,non viveva con la moglie e le figlie. I due erano in causa per la separazione. All'alba ha atteso la moglie Antonietta Gargiulo di 39 anni nel garage di casa e le ha sparato con la pistola di ordinanza,ferendola gravemente. Poi le ha rubato le chiavi e si è chiuso nell'appartamento con le figlie per 9 ore prima di togliersi la vita. ...

Latina - carabiniere spara alla moglie e si barrica in casa con le figlie di 8 e 13 anni : le ha Uccise - poi si è suicidato : Si è tolto la vita l'appuntato dei carabineri Luigi Capasso che questa mattina aveva sparato alla moglie, ferendola gravemente e poi una volta entrato in casa ha assassinato le figlie di...

