Turchia | ucciso il manager italiano scomparso 

lastampa

: RT @amicidiisraele: Un omicida di massa che nessuno ferma Ieri la Turchia ha annunciato ufficialmente e non senza una certa soddisfazione… - Rita27546 : RT @amicidiisraele: Un omicida di massa che nessuno ferma Ieri la Turchia ha annunciato ufficialmente e non senza una certa soddisfazione… - myo75ho : RT @Cippalippa82: La #Turchia ha annunciato ufficialmente e non senza una certa soddisfazione di aver ucciso 3.149 curdi nella regione siri… - lascherillo : RT @Cippalippa82: La #Turchia ha annunciato ufficialmente e non senza una certa soddisfazione di aver ucciso 3.149 curdi nella regione siri… -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Il corpo di Alessandro Fiori, ildi 33 anni originario di Soncino (Cremona) che era scomparso in, è stato trovato, secondo quanto apprende l’Ansa, con il cranio fracassato nella zona del porto di Istanbul. L’uomo era partito per lail 12 marzo scorso dall’aeroporto della Malpensa. Dal 14 di marzo la famiglia non aveva avuto ...