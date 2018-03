Turchia | ritrovato morto Alessandro Fiori | l' italiano scomparso il 12 marzo

Turchia - Chi l’ha visto : “Ritrovato il corpo di Alessandro Fiori - l’italiano scomparso a Istanbul” : “È stato ritrovato il cadavere di Alessandro Fiori “, il 33enne scomparso a Istanbul nei giorni scorsi, a Sarayburnu, una zona di Istanbul, e, secondo la trasmissione di Chi l’ha visto sarebbe stato anche riconosciuto dal padre. Il corpo dell’uomo, secondo quanto apprende l’Ansa, è stato ritrovato con il cranio fracassato ed è stato inviato all’Istituto di medicina forense locale per accertarne l’identità ...

