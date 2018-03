Turchia | “Ritrovato il corpo di Alessandro Fiori | l’italiano scomparso a Istanbul”

ilfattoquotidiano

: Ritrovato il corpo di Alessandro Fiori, scomparso in #Turchia, aveva il cranio fracassato - Agenzia_Ansa : Ritrovato il corpo di Alessandro Fiori, scomparso in #Turchia, aveva il cranio fracassato - Agenzia_Ansa : Italiano scomparso in #Turchia: ritrovato il corpo di Alessandro Fiori - RaiNews : È stato trovato il cadavere di Alessandro Fiori, 33 anni, giunto in Turchia il 12 marzo, poi scomparso. Lo afferma… -

(Di giovedì 29 marzo 2018) È stato ritrovato il cadavere di, il 33ennea Istanbul nei giorni scorsi, sulla riva di Sarayburnu, nei pressi della zona storica del palazzo di Topkapi, una zona di Istanbul, e, secondo la trasmissione di Chi l’ha visto sarebbe stato anche riconosciuto dal padre. Ildell’uomo, secondo quanto apprende l’Ansa, è stato ritrovato con il cranio fracassato ed è stato inviato all’Istituto di medicina forense locale per accertarne le cause del decesso. Secondo la Farnesina, il test del Dna, effettuato confrontando un campione prelevato dal padre di, ha dato esito positivo, confermando che ilè proprio quello di. Sono in corso verifiche da parte delle autorità. Il ragazzo era partito da Soncino, nel Cremonese, ed era arrivato nella capitale turca non con un volo proveniente da Linate, ma da Malpensa. Un ...