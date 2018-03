Tumori | scoperta proteina che ‘spegne’ il cancro al fegato

meteoweb.eu

(Di giovedì 29 marzo 2018) Speranze dalla ricerca contro ilal. Gli scienziati del Salk Institute, insieme ai ricercatori dell’Università di Basilea e dell’ospedale universitario di Basilea, hanno scoperto unachiamata Lhpp che agisce come un interruttore molecolare per disattivare la crescita incontrollata delle cellule neldel. L’oncosoppressore, che potrebbe essere utile come biomarker per aiutare a diagnosticare e monitorare il trattamento per ildel, potrebbe rivelarsi inoltre rilevante per altri tipi di. Il lavoro, descritto su ‘Nature’, si aggiunge alle conoscenze crescenti dei processi cellulari che promuovono o prevengono il. “Penso che abbiamo scoperto un nuovo meccanismo di controllo per le proteine cellulari che, una volta interrotto, potrebbe essere un driver per il”, dice Tony Hunter ...