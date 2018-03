Tuffi | la nazionale italiana parteciperà al campionato ucraino open Presenti tutti i

oasport

(Di giovedì 29 marzo 2018) Vola in Ucraina ladi. Come deciso dallo staff della FIN, la selezione tricoloreal, in programma a Kiev dal 10 al 15 aprile. Sarà presente in terra ucraina anche Alessandro De Rose, tuffatore dalle grandi altezze, che si allenerà con il gruppo ma, ovviamente, non sarà al via delle gare. Questi i convocati azzurri: Gabriele Auber (Marina Militare / TriesteEdera), Elena Bertocchi (Esercito / CC Milano), Vladimir Barbu (Carabinieri / Bolzano Nuoto), Noemi Batki (Esercito / Triestina Nuoto), Adrian Ruslan Cristofori (Esercito / Carlo Dibiasi), Andrea Chiarabini (Fiamme Oro Roma / CC Aniene), Alessandro De Rose (TriesteEdera), Lorenzo Marsaglia (Marina Militare / CC Aniene), Francesco Porco (Fiamme Oro Roma / Cosenza Nuoto), Chiara Pellacani (MR Sport F.lli Marconi), Mattia Placidi (Fiamme Rosse / Carlo Dibiasi), ...