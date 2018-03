“Tu…” Italiani scomparsi in Messico | choc a “Chi l’ha visto?” Trasmessa

caffeinamagazine

(Di giovedì 29 marzo 2018) Da quasi due mesi di loro si sono perse le tracce. Vincenzo Cimmino, Raffaele e Antonio Russo, i 3inlo scorso 31 gennaio sembrano svaniti nel nulla. Nelle settimane scorse le indagini avevano portato all’arresto di 3 agenti della polizia messicana sospettati di aver consegnato a un gruppo armato. Adesso arriva una mezza conferma durante l’ultima puntata di Chivisto. Federica Sciarelli, che si occupa del caso, ha infatti mandato in onda un’intercettazione in cui il capo dei narcos dice al capo della polizia di “Ritirare immediatamente i suoi uomini”, la risposta non è quella che ci si sarebbe aspettati. Il poliziotto accetta senza discutere, scusandosi addirittura per il tono di voce. Una frase che è un coltello nel cuore dei famigliare che ancora attendono risposte. Oltre ai 3 agenti arrestati, tutti operativi a Tecalitlán, Jalisco dove sono ...