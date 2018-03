Trump contro Amazon | Deve pagare più tasse

Trump contro Amazon - il titolo crolla a Wall Street : 'Un'ossessione, una vera e propria ossessione'. Le gole profonde della Casa Bianca raccontano così l'avversione di Donald Trump nei confronti di Amazon. Tanto che il presidente americano - come ...

KIM JONG-UN - VERTICE CON XI JINPING IN CINA/ L’incontro prima di Trump : risultato positivo per il dittatore : Kim JONG-UN ha incontrato Xi JINPING in CINA: il misterioso viaggio del dittatore, che ha parlato con il presidente cinese. Trump, "farà la cosa giusta sul nucleare"(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 20:04:00 GMT)

"Kim non vede l'ora di vedermi. Incontro con Xi è andato bene". Trump ottimista dopo il vertice Pechino-Pyongyang : "Per anni e da molte amministrazioni tutti hanno detto che la pace e la denuclearizzazione della penisola coreana non avevano neanche una minima possibilità. Ora c'è una buona possibilità che Kim Jong-un faccia ciò che è giusto per il suo popolo e per l'umanità. Attendo con ansia il nostro Incontro". Così il presidente Usa Donald Trump ha commentato, via Twitter, la notizia del viaggio in Cina del ...

Edward Luttwak - Trump si schiera contro Putin : 'Finito il tempo della pazienza' : C'è invece in Russia una distanza abissale che isola Putin da molti faccendieri e dai magnati dell'economia che vorrebbero ingraziarsi le sue attenzioni'.

Stormy Daniels - l'ex pornostar contro Trump/ Presidente "tante fake news.." : l'accusa "minacciata per tacere" : Parla Stormy Daniels, la pornostar che passò una notte con Donald Trump molti anni fa, ma a parte i guai con la moglie non sembra esserci alcun scandalo politico

DIPLOMATICI RUSSI ESPULSI - SPIA AVVELENATA/ Russia "rappresaglia contro Trump e May" : Salvini critica sanzioni : Caso Skripal, ESPULSIoni DIPLOMATICI dopo per l'ex SPIA russa AVVELENATA in Regno Unito: via DIPLOMATICI da Usa a Ue, l'Italia ne caccia 2, Trump ben 60. Le ultime notizie e i motivi

Stormy Daniels contro Donald Trump/ “Rapporti con lui - minacce per farmi tacere” : ‘tempesta’ su Casa Bianca : Parla Stormy Daniels, la pornostar che passò una notte con Donald Trump molti anni fa, ma a parte i guai con la moglie non sembra esserci alcun scandalo politico(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 13:13:00 GMT)

Usa - Trump insiste nel provocare controversie commerciali e ignora l'opposizione all'interno del Paese : In secondo luogo, l'azione di Trump va a colpire anche le imprese e la vita della popolazione americana, e infine, l'intenzione di colpire l'economia cinese in questo modo è destinato a fallire ...

Cambridge Analytica - Elon Musk contro Facebook/ Spunta John Bolton - neo-consigliere per la sicurezza di Trump : Cambridge Analytica perquisita, Elon Musk contro Facebook: nella serata di ieri, la sede di Londra della nota società, è stata perquisita alla ricerca di prove e documenti

DAZI USA - GUERRA Trump-CINA/ Le contromosse di Pechino : "il Paese combatterà fino alla fine" : Usa, Donald Trump firma sanzioni alla Cina: il presidente americano apre GUERRA a Pechino, che risponde subito. L'Europa invece sarebbe esclusa dai DAZI sull'acciaio e sull'alluminio.

Dazi Usa - guerra Trump-Cina/ Come funzionano i ‘contro-dazi’ di Pechino : Juncker “esenzione permanente per Ue” : Usa, Donald Trump firma sanzioni alla Cina: il presidente americano apre guerra a Pechino, che risponde subito. L'Europa invece sarebbe esclusa dai Dazi sull'acciaio e sull'alluminio. (Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 18:55:00 GMT)

Trump : stop a dazi con Ue. Sanzioni per 60 miliardi contro Cina - : Il presidente Usa ha annunciato un'esenzione temporanea anche per Messico, Canada, Australia, Brasile, Argentina e Corea del Sud. Pechino minaccia ritorsioni su 128 prodotti americani, ma chiede che ...

Contromossa cinese ai dazi di Trump - pronte misure anti-Usa da 3 miliardi. Borse asiatiche a picco : La Cina risponde agli Usa mettendo nel mirino 128 prodotti americani per un totale di 3 miliardi di dollari nel caso non maturi un accordo con Washington dopo l'annuncio fatto dal presidente Donald Trump sui nuovi dazi che colpiscono l'import di beni cinesi.Il ministero del Commercio di Pechino, auspicando un passo indietro degli Usa per evitare di colpire "seriamente" i rapporti bilaterali e l'interscambio globale, ha spiegato in una nota che ...