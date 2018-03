Trump annuncia nuova sostituzione | via ministro reduci

Usa - Donald Trump annuncia un nuovo cambio nell'amministrazione : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia via Twitter una nuova sostituzione nella sua amministrazione: "Sono lieto di annunciare che intendo nominare l'ammiraglio Ronny L. Jackson , quale ...

Usa - Donald Trump annuncia un nuovo cambio nell'amministrazione : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia via Twitter una nuova sostituzione nella sua amministrazione: "Sono lieto di annunciare che intendo nominare l'ammiraglio Ronny L. Jackson, quale nuovo segretario per i reduci", si legge nel tweet, per rimpiazzare David Shulkin fino a ora alla guida del dicastero, la cui sostituzione era però da tempo data come possibile dal susseguirsi di indiscrezioni.

Trump pronto ad annunciare dazi da 50 miliardi contro la Cina : New York, 22 mar. , askanews, Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta per annunciare dalla Casa Bianca nuovi dazi per 50 miliardi di dollari su un centinaia di prodotti cinesi. La lista dei ...

Trump Jr e moglie Vanessa annunciano divorzio : Donald Trump Jr, figlio primogenito del presidente americano Donald Trump, e la moglie Vanessa hanno annunciato in un comunicato congiunto che hanno deciso di separarsi, dopo che è stata presentata la richiesta di divorzio presso un tribunale di New York.La coppia ha affermato che "ci sarà sempre grande rispetto l'uno per l'altra" e per le rispettive famiglie. Donald Jr e Vanessa, entrambi 40enni, si sono sposati nel 2005 e hanno ...

Casa Bianca annuncia il primo viaggio Trump in America latina : Donald Trump volerà in Perù il prossimo mese per incontrare il suo presidente Pedro Kuczynski e partecipare al summit delle Americhe a Lima , 13-14 aprile, . Lo rende noto la Casa Bianca. Sarà il ...

Dazi - la Ue annuncia contromisure a quelli di Trump : “Colpiremo bourbon - burro d’arachidi - succo d’arancia e moto” : I Dazi annunciati da Donald Trump su acciaio e alluminio non ci sono ancora. Ma tra Usa e Ue è già – anche se solo parole – escalation di barriere commerciali. Mentre a Washington si dimette l’advisor economico della Casa Bianca Gary Cohn, Bruxelles annuncia di avere già pronta una lista provvisoria di prodotti su cui potrebbe imporre protezioni in risposta alle nuove politiche dell’amministrazione statunitense. ...

Commercio - Trump annuncia dazi sull’import e la Ue studia ritorsioni. Fmi : “Danneggerà anche l’economia Usa” : “Le restrizioni sulle importazioni annunciate dal presidente Usa causeranno probabilmente danni non solo al di fuori dagli Stati Uniti ma anche all’economia statunitense, inclusi il suo settore manifatturiero e quello delle costruzioni“. Parola del Fondo Monetario Internazionale, che ha commentato così l’intenzione dichiarata da Donald Trump – che del resto l’aveva promesso anche in campagna elettorale – ...

Dure reazioni ai dazi di Trump su alluminio e acciaio : la Ue annuncia «contromisure a giorni» : NEW YORK - Donald Trump ha annunciato che la prossima settimana approverà dazi per proteggere l’industria siderurgica americana, nonostante il rischio di scatenare guerre commerciali...

Trump annuncia dazi acciaio e alluminio. Cina : stupida misura di protezionismo. Ue pronta a reagire : Tra le reazioni più forti che sono arrivate prontamente dalla comunità internazionale, si mette in evidenza la rabbia dell'industria dell'acciaio cinese. " Questa è una misura di protezionismo stupida ...

Trump annuncia dazi su acciaio e alluminio - Dow Jones -420 punti. Moody's : vittime soprattutto Canada e Bahrein : Azionario globale sotto pressione, dopo che il presidente americano Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti imporranno dazi del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio.