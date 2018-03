Trovato morto a Istanbul Alessandro Fiori | il 33enne scomparso|Foto|Video

Turchia - riTrovato morto Alessandro Fiori - l'italiano scomparso il 12 marzo : È stato trovato il cadavere di Alessandro Fiori, 33 anni, giunto in Turchia il 12 marzo e scomparso. Lo afferma Chi l'ha visto, secondo cui il corpo è stato ritrovato a Sarayburnu,...

Italiano sparito Istanbul - Trovato morto : 14.03 Il giovane Italiano scomparso a Istanbul è stato ritrovato morto. Il corpo di Alessandro Fiori, 33 anni, è stato riconosciuto dal padre. Il giovane era arrivato in Turchia il 12 marzo e dal 14 la famiglia non ha avuto più notizie di lui. E' stato ritrovato a Sarayburnu, una zona di Istanbul. A riferirlo è Chi l'ha visto? Secondo l'Ansa, il manager 33enne di Soncino nel Cremonese è stato trovato con il cranio fracassato.

68enne Trovato morto in casa - è giallo : Genova, 26 mar. – (Adnkronos) – giallo ad Albenga, in provincia di Savona, dove un uomo di 68 anni è stato trovato morto nel suo appartamento nel primo pomeriggio di oggi. A scoprire il cadavere e ad allertare le forze dell’ordine è stato il fratello della vittima intorno alle 13. Il 68enne deceduto, un italiano residente ad Albenga, viveva a Milano e solo da qualche mese era tornato nella sua casa in riviera. Sul posto sono ...

