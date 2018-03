“Trovato il suo corpo” Il giallo che ha scosso Hollywood | l’orribile fine di una ragazza

caffeinamagazine

(Di giovedì 29 marzo 2018) Un caso che ha scioccato il mondo dello spettacolo e che sta tenendo banco su tutte le principali testate americane, la morte misteriosa di unache aveva lasciato la sua patria per andare a inseguire il suo sogno, diventare una star di, e che invece era di colpo sparita nel nulla lo scorso febbraio. Ora, ecco arrivare la drammatica notizia del ritrovamento del corpo di Adea Shabani, giovane 25enne di origini macedoni che grazie alla sua bellezza sperava di ritagliarsi un posto da attrice insieme alle più amate star del grande schermo. Il cadavere è stato recuperato non lontano dalla sua abitazione, nella zona nord della California, seppellito in un campo abbandonato. A permettere il riconoscimento da parte degli agenti, che da settimane ormai cercavano sue tracce, sono stati i tatuaggi sul corpo, che hanno permesso di stabilire senza ombra di dubbio la sua ...