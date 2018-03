Trono Over | Gemma tronista? Le ultime indiscrezioni

Uomini e Donne / Anticipazioni - Gemma Galgani e il ricordo commosso di Fabrizio Frizzi (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono Over. Sempre più critiche per Sossio Aruta: il pubblico non perdona il suo comportamento in studio con le dame. Presto l'addio?(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 16:10:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Sossio Aruta lascia il programma? Troppi "errori" per il web (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono Over. Sempre più critiche per Sossio Aruta: il pubblico non perdona il suo comportamento in studio con le dame. Presto l'addio?(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Filippo Nardi al Trono Over UeD? La risposta dell'ex naufrago : Filippo Nardi è uno dei personaggi di punta dell'edizione in corso dell'isola dei Famosi: l'italo-inglese è stato eliminato dal gioco, rientrano in studio proprio quando Alessia Marcuzzi si è sfogata contro Eva Henger, ma i fan continuano a seguirlo. La sua storia ha interessato il pubblico di Canale 5: Nardi è apparso molto cambiato da quando è comparso per la prima volta in tv, in qualità di concorrente del Grande Fratello. Adesso è papà e ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Valentina Autieri contro Gemma Galgani : una nuova alleata per Tina (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over. La dama ValenTina Autieri nuova alleata di Tina Cipollari contro Gemma Galgani? Ancora problemi per la dama....(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Filippo Nardi sbarca a Uomini e Donne – Trono Over? : Trono Over di Uomini e Donne: arriva Filippo Nardi? Tra poco meno di un mese finirà la tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi. E uno dei naufraghi ad essere riuscito maggiormente a catalizzare l’attenzione del pubblico a casa è stato senza ombra di dubbio Filippo Nardi. Quest’ultimo fin dal momento in cui è iniziato il reality show vip condotto da Alessia Marcuzzi ha mostrato un bel caratterino, arrivando a litigare spesso ...

UOMINI E DONNE/ Gemma Galgani e Giorgio Manetti ricordano Fabrizio Frizzi (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over e news: Sossio Aruta balla in mutande sui social e scoppia l'ennesima polemica. Pioggia di critiche per il cavaliere.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 15:27:00 GMT)

Trono Over U&D : la puntata del 23 marzo è stata gradita dal pubblico femminile Video : Il programma pomeridiano Uomini&Donne di Maria De Filippi regala tante emozioni al fedele pubblico di canale 5. Il merito è senza dubbio di coloro che decidono di partecipare. La puntata del Trono classico si concentra sulle vicende dei giovani tronisti. Hanno la possibilita' di frequentare più persone per poter scegliere quella con la quale iniziare una storia al di fuori del programma. Accanto al Trono tradizionale, c'è quello over che ...

U&D lunedì 26 marzo : in onda il Trono Over o classico? Video anticipazioni : Domani, lunedì 26 marzo, comincia una nuova settimana televisiva per la trasmissione di Maria De Filippi, 'Uomini e Donne'. Come ben sappiamo, gli appuntamenti settimanali del seguente people show sono composti dalle puntate del trono classico (il trono dei giovani) e dalle puntate del trono over (il trono dei senior). Da alcuni mesi a questa parte al trono classico vengono dedicati i primi due giorni della settimana (il lunedì e il martedì) ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e Tina : cambio di ruolo in tv? Lo sfogo della Cipollari (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani da dama diventa opinionista? Tina Cipollari si sfoga: "Mi darebbe fastidio. No grazie, Maria io esco!!"(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Giorgio Manetti "divide" Tina e Gianni Sperti : la Cipollari torna all'attacco! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gianni Sperti e Tina Cipollari "divisi" da Giorgio Manetti. La bionda opinionista lancia un nuovo attacco a Gemma(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 07:05:00 GMT)