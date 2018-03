Trebes | vegana esultò su Facebook per l’uccisione del macellaio Condannata per apologia

In Francia un’attivista vegana è stata condannata per aver celebrato l’uccisione di un macellaio nell’attentato di Trèbes : Aveva scritto su Facebook che trovava giusto che "un assassino sia stato ucciso da un terrorista" The post In Francia un’attivista vegana è stata condannata per aver celebrato l’uccisione di un macellaio nell’attentato di Trèbes appeared first on Il Post.

Francia - esultò per la morte del macellaio di Trebes : vegana condannata : Francia, esultò per la morte del macellaio di Trebes: vegana condannata La donna su Facebook aveva scritto: “Vi sciocca che un assassino si faccia uccidere da un terrorista? Io ho zero compassione per lui”. Continua a leggere

