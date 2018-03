Trattativa Stato mafia | “papello non esiste e processo nullo” Arringa post mortem

Calciomercato Inter - Ausilio : 'Pastore? Non c'è mai stata Trattativa col Psg'. Zhang jr contestato : Se n'è parlato per , almeno, più di un mese. Quando mancava un quarto d'ora circa al termine della finestra del mercato di gennaio, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha dato la sua verità:...

Trattativa Stato-mafia - le richieste di pena dei pm. 15 anni per Mori - 12 per Dell'Utri - 6 per Mancino : Si avvia alla conclusione il processo sulla presunta Trattativa tra lo Stato e la mafia, con politici, uomini dello Stato e boss mafiosi alla sbarra. La Procura di Palermo ha chiesto 15 anni per il generale Mario Mori e dodici anni per gli altri due ex ufficiali del Ros, il generale Antonio Subranni e Giuseppe De Donno. Per il boss mafioso Leoluca Bagarella i pm hanno chiesto la condanna a 16 anni, per il boss Antonino Cinà 12 anni: entrambi ...

Trattativa Stato-mafia - chiesti 12 anni per Dell'Utri - 15 per il generale Mori e 6 anni per l'ex ministro Mancino : La Procura di Palermo ha chiesto la condanna a 12 anni di carcere dell'ex senatore Marcello Dell'Utri, imputato di minaccia e violenza a Corpo politico dello Stato al processo sulla cosiddetta Trattativa Stato-mafia. Dell'Utri sta scontando una condanna a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Per il generale Mario Mori sono stati chiesti 15 anni.chiesti rispettivamente 12 anni e 10 anni per gli altri due ufficiali dell'Arma ...

