Tra un anno la Brexit | May promette ' un futuro radioso'

Cagliari. Tari ridotta : i cittadini per il 2018 risparmieranno Tra il 6 e l'8% sulla tassa rifiuti : L'obiettivo da perseguire è quello di arrivare non solo ad una più equa distribuzione delle Tariffe, ma soprattutto quello di trasformare la Tari, adeguando i costi al volume di rifiuti prodotti e non ...

LIVE Sollevamento pesi - Europei 2018 in DIRETTA : Maria Grazia Alemanno sesta nello sTrappo nella 63 kg. Tra poco la prova di slancio : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di Sollevamento pesi a Bucarest (Romania). Un day-4 in cui si assegnano i titoli nella 63kg femminile e nella 77kg maschile. L’Italia si affiderà a Maria Grazia Alemanno ma sarà molto difficile strappare una medaglia per il contesto agonistico assai qualificato. Il Bel Paese fino ad ora ha conquistato un buon numero di medaglia, nella distribuzione tra prove di strappo ...

Inter - Steven Zhang Tranquillizza i tifosi su Instagram : 'Creano confusione - ma non ci fermeranno' : ... ma niente ci impedirebbe di andare avanti e combattere spinti dalla passione nero-azzurra che ci spinge a fare grandi cose in tutto il mondo. Compagni nerazzurri, rimanete concentrati, non ...

LIVE Sollevamento pesi - Europei 2018 in DIRETTA : Maria Grazia Alemanno ci prova nella 63 kg. Si parte con lo sTrappo! : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di Sollevamento pesi a Bucarest (Romania). Un day-4 in cui si assegnano i titoli nella 63kg femminile e nella 77kg maschile. L’Italia si affiderà a Maria Grazia Alemanno ma sarà molto difficile strappare una medaglia per il contesto agonistico assai qualificato. Il Bel Paese fino ad ora ha conquistato un buon numero di medaglia, nella distribuzione tra prove di strappo ...

Addio Geoblocking : dal 1° aprile le serie tv si poTranno vedere ovunque : Stando a quanto riportato dal comunicato stampa, a partire dal 1° aprile 2018, l'utenza europea potrà accedere ai contenuti e streaming online attraverso i propri abbonamenti sottoscritti nel proprio ...

SinisTra anno zero : perché ha perso il popolo e chi la sta sostituendo : Matteo Renzi ha trascinato il suo partito dai massimi al minimo nel giro di pochi anni. Ma la crisi del Pd è lo specchio di una forza che non riesce ad ascoltare i suoi vecchi elettori. Che ora guardano ai Cinque stelle. E non solo......

M5s-Lega - l’ottimismo di Cazzola : “Hanno vinto - mi restano campo di concenTramento - clandestinità o eutanasia” : “Vittoria elettorale di Lega e M5s? Ho 77 anni e spero di non finire in un campo di concentramento. Ho tre opzioni: clandestinità, fuga all’estero, eutanasia”. Così a L’Aria che Tira (La7) l’ex deputato del Pdl, Giuliano Cazzola, esprime ironicamente il suo pessimo giudizio su Lega e M5S. Gli replica con una battuta Paolo Becchi, professore ordinario di Filosofia del Diritto: “Anche un suicidio assistito”. Alessandro Giuli, giornalista di Libero ...

SinisTra anno zero : perché è scomparsa e chi l’ha uccisa : Matteo Renzi ha trascinato il suo partito dai massimi al minimo nel giro di pochi anni. Ma la crisi del Pd è lo specchio di una forza che non riesce ad ascoltare i suoi vecchi elettori. Che ora guardano ai Cinque stelle. E non solo......

BREXIT - Tra UN ANNO L’USCITA DEL REGNO UNITO DALL’UNIONE EUROPEA/ Theresa May predica ottimismo e unità : BREXIT, uscita del REGNO UNITO DALL’UNIONE EUROPEA: manca un ANNO esatto, cosa succederà? Il 29 marzo del 2019, la Gran Bretagna uscirà dall’UE, ecco le possibili conseguenze(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 14:52:00 GMT)

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus poTranno accedere alla radio FM negli USA : Anche i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus no brand saranno in futuro abilitati a ricevere il segnale radio FM, ma purtroppo solamente negli Stati Uniti. La funzione avrebbe dovuto essere già attiva, ma pare che Samsung si sia "scordata" qualcosa. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus potranno accedere alla radio FM negli USA proviene da TuttoAndroid.

Brexit - Tra un anno esatto il Regno Unito lascerà l’Unione Europea : che cosa succederà davvero? : Oggi fra un anno. La data simbolo della Brexit è il 29 marzo 2019, anche se gli accordi siglati fra Londra e Bruxelles prevedono un periodo di transizione fino alla fine del 2020. È la mezzanotte fra 12 mesi che resterà nei libri di storia come il momento in cui il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno lasciato l’Unione Europea dopo la decisione dei suoi cittadini con il referendum del 23 giugno 2016 e la scelta della premier ...

Pallotta : «Stadio? Cerchiamo di posare la prima pieTra entro fine anno» : Il presidente giallorosso ha parlato dei prossimi impegni della squadra e del nuovo stadio a Tor di Valle, che dovrebbe essere pronto in 26/28 mesi. L'articolo Pallotta: «Stadio? Cerchiamo di posare la prima pietra entro fine anno» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Oggi 29 marzo è il compleanno di una grande attrice : ecco di chi si Tratta Video : Oggi, giovedì 29 marzo, è il compleanno [Video] dell'attrice Elena Sofia Ricci: si tratta di un'artista presente da molti anni nel mondo della televisione ed è la protagonista della serie #che dio ci aiuti. Bisogna sottolineare che la Ricci ha sempre dimostrato la sua capacita' di dividersi tra il cinema e la televisione: ha avuto la possibilita' di lavorare con registi di un certo rilievo e di interpretare anche ruoli drammatici. In televisione ...

Belén Rodriguez e Andrea Iannone - riTratto di famiglia : Si sono fatti più discreti, Belén Rodriguez e Andrea Iannone, ma l’amore continua a correre veloce, e sono già famiglia, come raccontano le ultime immagini che li ritraggono insieme. Prima al mare con il piccolo Santiago, 5 anni, il bambino che la showgirl ha avuto dall’ex marito Stefano De Martino, e poi a Milano, con i fratelli di lei, Jeremias, Cecilia e il compagno di quest’ultima, Ignazio Moser, folgorati pochi mesi fa ...