Tra le ossa dell' hotel House ci sono resti di un' adolescente

Csm - la giudice Saguto rimossa dalla magis Tra tura. Censura per Chiaramonte - Virga assolto : Provvedimenti disciplinari per lo scandalo beni sequestrati. Licata condannato alla perdita di anzianità per due mesi. Muntoni assolto

Porto Recanati - trovate diverse ossa umane : Tra queste forse anche i resti di una 15enne scomparsa nel 2010 : diverse ossa , tra cui un cranio, appartenenti a quattro o cinque cadaveri sono state ri trovate in un casolare abbandonato nei dintorni dell’Hotel House a Porto Recanati , nelle Marche. Tra queste , potrebbero esserci anche i resti di una 15enne bengalese la cui denuncia di scomparsa risale a otto anni fa. L’ipotesi è che si tratti di un cimitero degli “invisibili“, migranti irregolari i cui corpi non sono mai stati ...

Scossa di 3.4 Tra Macerata e Perugia : 2.37 Una Scossa di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 00:43 tra le province di Macerata e Perugia . Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 8 km di profondità ed epicentro 6 km da Serravalle di Chienti ( Macerata ) e 10 da Nocera Umbra ( Perugia ). Non si segnalano danni a persone o cose La zona continua ad essere interessata dalla sequenza sismica che ha avuto come scosse più forti quella ...

Governo : Salvini - premier al centrodesTra - scossa al Sud : Roma, 26 mar. (AdnKronos) – “Dico che il centrodestra è compatto e resterà compatto anche in seguito. E che il premier spetta al centrodestra”. Così Matteo Salvini in un’intervista pubblicata dal Messaggero, Mattino e Gazzettino: “si parte dal programma del centrodestra – afferma indicando lo schema per l’esecutivo che ha in mente – ma non potendo governare da soli, perché al momento non abbiamo ...