Tra i cinesi è chirurgia plastica mania | tutte vogliono la “wang hong face” | il volto

Cosa scrivono i giornali cinesi sulla rottura Tra Capello e Suning : Anche Walter Sabatini nello stesso giorno lascia l'Inter e Suning Sport, di cui non ricoprirà più il ruolo di direttore tecnico, in attesa di una faccia a faccia con Zhang junior. 'L'arrivo di ...

Cosa scrivono i giornali cinesi sulla rottura Tra Capello e Suning : Jiangsu Suning ha annunciato mercoledì alle 12 ore locali le risoluzione del contratto di Fabio Capello al termine di “trattative amichevoli”. Lo scrive l’agenzia di stampa cinese Xinhua. “Le dimissioni di Capello giunte per motivi personali”, recita il comunicato ufficiale, “sono state accettate dal club prima della scadenza del contratto. Sarà il romeno Cosmin Olaroiu a ...

L'idea di Trump : dichiarare stato di emergenza e sequesTrare asset in caso di takeover cinesi : Fino a dove si spingerà, Donald Trump, per difendere quelli che ritiene siano gli interessi dell'America? Cosa utilizzerà il presidente americano per ribadire il suo slogan "America First", oltre all'...

Roma - ad aprile inizia MosTra cinematografica di film cinesi del nuovo secolo : Attraverso queste attività il pubblico italiano potrà conoscere la vasta e profonda cultura della Cina e comprendere il ricco mondo interiore del suo popolo.

Cinesi Trasformano vecchi carri armati in droni telecomandati - : L'esercito cinese ha avviato l'aggiornamento dei vecchi carri armati Tipo 59 trasformandoli in droni mobili guidati da un operatore da un centro di comando. Secondo il reportage l'esercito cinese sta ...

Prostituzione. SequesTrati 12 centri massaggi cinesi : Prostituzione. Sequestrati 12 centri massaggi cinesi in Friuli, Lombardia e Veneto Un traffico di prostituzione è stato scoperto dai Carabinieri della Compagnia di Palmanova , Udine, , che hanno ...

Prostituzione. SequesTrati 12 centri massaggi cinesi : Prostituzione. Sequestrati 12 centri massaggi cinesi in Friuli, Lombardia e Veneto – Un traffico di prostituzione è stato scoperto dai Carabinieri della Compagnia di Palmanova (Udine),... L'articolo Prostituzione. Sequestrati 12 centri massaggi cinesi proviene da Roma Daily News.

Incredibile a Barcellona : Messi in “rottura” con Valverde - i cinesi di Milano alla finesTra : Messi, ROTTURA Barcellona- Ci risiamo. Tornano con insistenza le voci possibile rottura a fine stagione fra Lionel Messi ed il Barcellona. Il motivo? Una mega lite con l’allenatore Valverde: i due da tempo si sopportano poco per questioni tattiche e caratteriali, seppur a novembre, il 5 volte pallone d’oro aveva rinnovato a fior di milioni di euro (ben 122 milioni per 4 anni). Di sicuro l’addio di Neymar, passato in estate al ...

Padova : Carabinieri sequesTrano 115 kg di marijuana - due cinesi arrestati : Padova, 6 feb. (AdnKronos) - Centoquindici chili di marijunana sequestrati. I Carabinieri del Comando Provinciale di Padova hanno scoperto una enorme serra per la coltivazione indoor di marijuana nell’area meridionale della provincia, in un vecchio casolare sulle rive del Bacchiglione. A gestirla du

SequesTrati dalla guardia di finanza di Ragusa 60.000 prodotti cinesi per la cura della persona non sicuri : ...conclusa dalle Fiamme Gialle iblee conferma l'importante ruolo di polizia economico-finanziaria svolto quotidianamente mediante il contrasto di ogni tipo di espediente che danneggi l'economia e le ...

Gestire i risparmi dei ricchi cinesi Pronto il piano di Banca Intesa La sTrategia d'Oriente di Messina : Carlo Messina, numero uno di Intesa Sanpaolo, ha ribadito oggi l’interesse del gruppo per crescere in Cina. Una crescita che potrà interessare tanto il corporate e investment banking, per assistere le imprese italiane impegnate nei progetti legati alla nuova “via della seta” di Pechino, quanto il risparmio gestito. In quest’ultimo caso visto l’attenzione con cui anche Generali sta valutando un suo rafforzamento nel paese asiatico, potrebbe ...

BAIC BJEV - Le elettriche cinesi enTrano in borsa : Uno dei più grandi costruttori cinesi di auto elettriche entrerà in borsa tramite una manovra da 4,5 miliardi di dollari. La BJEV, acronimo di Beijing Electric Vehicle, è controllata dalla BAIC che a sua volta, è di proprietà del governo: è la prima volta in assoluto che un costruttore di auto a zero emissioni controllato dallo stato cinese sarà quotato in borsa.Scambio di asset. L'operazione finanziaria prevederà uno scambio di asset tra la ...