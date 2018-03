Toys R Us | negozi all' asta entro fine settimana

In Italia i negozi di giocattoli faranno la fine di Toys 'R' Us? Forse no : 'In Italia il negozio tradizionale di giocattoli non morirà mai'. Il crac di Toys 'R' Us , il colosso dei giocattoli che chiuderà tutti i suoi negozi negli Stati Uniti e in molti altri mercati, non ...

Il colosso dei giocattoli Toys ‘R’ Us chiude i negozi negli Stati Uniti : 33mila posti a rischio : Internet ha avuto la meglio sul produttore di giocattoli americano Toys'R'Us, che ha annunciato ieri la liquidazione di tutti i suoi negozi negli Stati Uniti, segnando la fine di un'era per il famoso distributore di giocattoli che impiega 65.000 persone in tutto il mondo.Toys'R'Us, che ha dichiarato bancarotta a settembre 2017, sta ora aspettando il via libera della giustizia statunitense per poter "procedere alla liquidazione dell'inventario" ...

Toys'R'Us chiude i negozi negli Stati Uniti. A rischio 33mila posti di lavoro : Toys'R'Us, la famosa insegna dei giocattoli, chiude i negozi negli Stati Uniti e si prepara a una fase di riorganizzazione profonda nel resto del mondo , dopo il tentativo fallito di recuperare le perdite o trovare un acquirente. Una decisione che comporterà migliaia di licenziamenti. Si parla di 33mila posti a rischio solo Oltreoceano, metà ...

Lavoro - Toys ‘R’ Us chiude i negozi in Usa : 33mila dipendenti verso licenziamento : Il gruppo dei giocattoli Toys ‘R’ Us chiuderà o venderà i suoi 800 punti di vendita negli Stati Uniti, in cui lavorano circa 33mila persone. L’annuncio arriva sei mesi dopo che la catena di negozi ha avviato, lo scorso settembre, la procedura di bancarotta per tentare di proteggersi dai creditori e reinvestire nei negozi. La mossa, però, non ha funzionato e già lo scorso gennaio la compagnia ha annunciato la chiusura di 182 negozi in ...

Toys 'R' Us chiude i negozi negli Usa : a rischio 33.000 posti di lavoro : Il colosso dei giochi americano Toys 'R' Us ha comunicato ai suoi dipendenti che probabilmente venderà o chiuderà tutti i suoi negozi di vendita. Lo riporta il Wall Street Journal, sottolineando che ...

