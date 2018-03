Emiliano Mondonico - morto un grande tecnico e un’ottima persona. Icona del calcio all’italiana - ha rifatto grande il Toro : Ha combattuto per anni contro un male incurabile: una lotta in cui ha vinto e ha perso, ma sempre con serenità e con quella umana lucidità che lo ha reso un volto familiare per gli appassionati di calcio. Perché Emiliano Mondonico, morto oggi a 71 anni, quello era: un grande allenatore, un’ottima persona. In panchina, le sue perle migliori sono state a cavallo tra gli anni 80 e 90 alla guida dell’Atalanta e del Torino. ...

Morto Mondonico - portò il Toro alla finale di Coppa Uefa : Ha combattuto strenuamente contro la malattia, non perdendosi mai d’animo: Emiliano Mondonico si è spento questa mattina, all’età di 71 anni. L’allenatore è stato legato indissolubilmente al Toro: da giocatore ha vestito la maglia granata per due stagioni, dal 1968 al 1970, ma è stata certamente l’esperienza sulla panchina di quella squadra a conse...

Calcio : addio a Emiliano Mondonico - portò in alto Toro e Atalanta : Il 'Mondo', che era stato anche un'ala giocando nel Torino, nell'Atalanta, nel Monza e nella Cremonese, aveva compiuto 71 anni il 9 marzo.

Calcio : addio a Emiliano Mondonico - portò in alto Toro e Atalanta : E' morto all'età di 71 anni Emiliano Mondonico, allenatore di Torino, Atalanta, Napoli, Fiorentina e Cremonese. Lo riferisce la figlia Clara sulla sua pagina Facebook. "Ciao papà, sei stato il nostro esempio e la nostra forza... Ora cercheremo di continuare come ci hai insegnato tu. Eternamente tua". Mondonico, originario di Rivolta d'Adda, da sette anni lottava contro un tumore che aveva ...

Addio a Emiliano Mondonico : fece grandi Toro e Atalanta : Lottava col cancro da sette anni, lottava con rabbia come quando era in panchina. Emiliano Mondonico era così, un'icona nazional-popolare del calcio pane e salame. Generoso, ribelle, spiazzante, mai ...

Branko di aprile : Toro profumo d'amore - Leone non è il momento di esagerare : La forma fisica è buona, siete belli e attraenti; nello sport otterrete ottimi risultati Cancro La vacanze di Pasqua non potevano cadere nel miglior momento. Già a Pasquetta la Luna raggiunge Giove ...

E' morto Emiliano Mondonico Fece grandi il Toro e l'Atalanta Lottava con il cancro da sette anni : Lutto nel mondo del calcio italiano. E' morto a 71 anni Emiliano Mondonico: Fece grandi il Toro e l'Atalanta. Il "Mondo" si è spento dopo una lunga battaglia contro un tumore: riportò anche in A la Cremonese dopo 54 anni Segui su affaritaliani.it

F1 Toro Rosso - Gasly : «Il ritiro è stata una gran rottura» : ROMA - Dopo i test di Barcellona particolarmente incoraggianti per il nuovo binomio Toro Rosso-Honda la gara ha invece messo in luce i problemi della power unit nipponica, come era già accaduto lo ...

F1 Toro Rosso - Gasly : «Dobbiamo fare in modo che il problema non ricapiti». : TORINO - La gara ha messo in luce i problemi della power unit Honda, come era già accaduto lo scorso anno con la McLaren, dopo i test di Barcellona particolarmente incoraggianti. Grande delusione e ...

MoTorola lancia una nuova Moto Mod e aggiorna Moto Display : Motorola lancia in Brasile un nuova Moto Mod denominata Moto Power Pack & TV Digital che tuttavia difficilmente vedremo nel nostro Paese in futuro. Per tutti gli altri è disponibile tuttavia un aggiornamento a Moto Display, nota app che vanta ora varie novità molto interessanti relative alla fruizione degli avvisi relativi alle notifiche. L'articolo Motorola lancia una nuova Moto Mod e aggiorna Moto Display proviene da TuttoAndroid.

Toro - i conti non tornano. Soltanto gli stipendi sono da zona Europa : Ingaggi aumentati ma classifica peggiore di un anno fa. Spesi 1,25 milioni per punto, Crotone il club più virtuoso Società tra le più virtuose d'Italia, ma conti in rosso nel rapporto stipendi/...

Torino - Cairo blinda Belotti : "Sta bene al Toro" : La scorsa estate è stato al centro di parecchie voci, tanti club hanno provato anche con offerte "esagerate" a convincere il Torino a cederlo, ma la dirigenza granata è stata irremovibile. E oggi la ...

Scoperta coltivazione di marijuana nel centro di MonToro : I Carabinieri della Compagnia di Baiano, a termine di specifica attività info-investigativa, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 35enne di Montoro, resosi responsabile di detenzione ...

Un addio e un benvenuto segnano HTC e MoTorola : La settimana di due tra le realtà più importanti del panorama Android, HTC e Motorola, è partita con dei cambiamenti alle strutture aziendali. Ecco chi e cosa L'articolo Un addio e un benvenuto segnano HTC e Motorola proviene da TuttoAndroid.