Torna la Luna Blu - sarà l’ultima prima del 2020 : (Foto: Terry Lawrence / EyeEm/Getty Images) L’appuntamento è già fissato per sabato 31 marzo 2018: basterà alzare gli occhi al cielo per veder brillare la seconda Luna Blu di quest’anno, dopo quella del 31 gennaio scorso. Nel massimo della sua pienezza si potrà osservare precisamente il 31 marzo alle ore 14:38. Un’occasione rara, come ricorda anche la nota espressione “once in a blue moon” (come dire “ogni morte di papa”), che ...

America’s Cup 2021 - colpaccio di Luna Rossa : James Spithill Torna in squadra! : Grande acquisto di Luna Rossa che vuole fare le cose in grande per l’America’s Cup 2021. Il vincitore delle edizioni 2010 e 2013 a bordo di Team Oracle, torna a fare parte del sodalizio italiano per cui aveva già militato nel 2007 (Prada perse la finale di Louis Vuitton Cup contro New Zealand). A confermare la notizia è stata Luna Rossa che si è così garantita le prestazioni dell’australiano, pluricampione mondiale in diverse ...

Katia Pedrotti/ Torna in tv con Mamma che Riccanza : dalla crisi con Ascianio alla luna di miele bis : Della timida Katia Pedrotti che ha saputo tenere sulla corda Ascanio Pacelli fino a farsi sposare, cosa è rimasto? Poco o niente, adesso in casa comanda lei e si prepara al ritorno in tv(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 14:34:00 GMT)

“La Luna si tingerà di verde grazie ad un allineamento di pianeti - succede ogni 420 anni” : Torna virale sul web l’incredibile bufala : Una bufala sta tornando virale sul web, è nata nel 2016 e si era già diffusa globalmente lo scorso anno: ad aprile “la Luna diventerà verde“. L’immagine che viene condivisa principalmente su Facebook e Twitter (immagine in alto) “rivela” il verificarsi di un fenomeno “astronomico” per cui il 20 aprile la Luna si colorerà di verde. La spiegazione sarebbe tra l’altro molto semplice: a causa di un ...

A GRANDE RICHIESTA RITorna A MILANO 'ELVIS THE MUSICAL' per la PRIMA VOLTA AL TEATRO DELLA LUNA : 02 48857.333 Orario spettacoli : dal mercoledì 14 marzo a sabato 17 marzo ore 21.00; domenica 18 ore 15.30

L’uomo Torna sulla Luna : ecco l’avamposto che verrà realizzato entro il prossimo decennio : Ben 10,5 miliardi di dollari, quasi mezzo miliardo in più rispetto allo scorso anno, oltre la metà del budget fissato per l’anno fiscale 2019. Con queste cifre la Nasa, su mandato del Congresso, dovrà “sviluppare una campagna di esplorazione innovativa e sostenibile e guidare il ritorno delL’uomo alla Luna per missioni di esplorazione e utilizzazione di lunga durata, seguite da missioni umani per Marte e altre destinazioni”, come spiegato ...