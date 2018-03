Torino | l' Università di Torino lancia l' asilo aziendale senza distinzioni di

Arriva il dress code all’Università di Torino : Se da un lato la notizia ha destato ilarità, dall’altro è stata oggetto di consenso da parte di molti studenti. Stiamo parlando del dress code imposto ad alcuni corsi dell’Università di Torino. Stop ai jeans strappati I jeans strappati rappresentano un must della moda giovanile, tanto da essere indossati anche a scuola e all’università. Di […] L'articolo Arriva il dress code all’Università di Torino proviene da Scuolainforma.

All'Università di Torino seminario contro Israele : ... anziché trasformare le proprie aule in grotteschi tribunali contro l'unica democrazia della regione e l'unico stato al mondo sotto odioso boicottaggio: Israele.

Torino - arrestati tre universitari tunisini per associazione terroristica : sospettati di avere legami con l’Isis : Tre studenti universitari tunisini sono indagati per associazione terroristica dalla Procura di Torino, che ritiene che siano collegati all’Isis. Per loro è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Si tratta di tre iscritti all’Università di Torino, sono Nafaa Afli, 27 anni, Bilel Mejri, di 26, e Marwen Ben Saad, 31 anni, ritenuti gravemente indiziati del reato di associazione finalizzata al terrorismo internazionale. Il ...

Museo Egizio - la carriera e i successi del direttore che per Torino ha lasciato un prestigioso incarico all’Università di Leida : È arrivato a Torino quasi quattro anni fa e da allora la sua guida ha dato energie nuove anche alle mummie del Museo Egizio. Nel 2014 Christian Greco era l’unico under 40 a dirigere un grande Museo italiano: merito della sua esperienza e delle sue capacità, della sua visione e della sue aperture. Qualità che gli hanno permesso di rilanciare il Museo, tra i primi dieci in Italia, ma che ora gli hanno attirato le attenzioni della Lega Nord prima e ...

Torino - appello del rettore Ajani : la politica rilanci le Università : La politica faccia un 'esercizio di responsabilità', perché 'vi e un limite di tenuta del sistema universitario nazionale che è da tenere sotto controllo'. Sono parole pronunciate da Gianmaria Ajani, ...