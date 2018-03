Torino | alta tensione Belotti-Mazzarri | programmato un colloquio | la situazione

Torino - alta tensione : la situazione del tecnico Mazzarri : alta tensione in casa Torino, altra pesante sconfitta nella 29^ giornata del campionato di Serie A contro la Fiorentina, adesso situazione sempre più delicata in casa granata e contestazione da parte dei tifosi contro la dirigenza. L’effetto Mazzarri è già svanito, quattro sconfitte consecutive ma la situazione di classifica che non preoccupa, delusione per non poter lottare per l’Europa League. La posizione del tecnico Mazzarri non ...

Olimpiadi - a Torino M5s fa saltare la mozione PdChiamparino : inaffidabili - Zaia candida le Dolomiti : La maggioranza in Consiglio Comunale fa mancare il numero legale in occasione del voto sulla mozione Dem sui Giochi Invernali 2026. Il sindaco: "La nostra è una manifestazione di interesse, non una candidatura". Il presidente della Regione Piemonte attacca.

Torino - alta tensione - pesante striscione dei tifosi granata : “ci siamo rotti i coglioni” : Continua il momento negativo da parte del Torino, seconda sconfitta consecutiva per i granata, dopo quella contro la Juventus è arrivato il ko anche con il Verona, battuta d’arresto che non è andato giù ai tifosi. Nel mirino principalmente la dirigenza ma anche i calciatori, nelle ultime ore all’esterno del Filadelfia è stato esposto uno striscione durissimo: “Solo chiacchiere e illusioni, ci siamo rotti i coglioni”. I ...

A Torino apre Bounce - il parco per saltare : Volare è il sogno di tutti, e farlo con le nostre forse, con un salto che diventa un «viaggio in aria» è ancora più liberatorio. Sentirsi sospesi per aria anche solo per un attimo fa bene all’umore e butta fuori i brutti pensieri. Ecco perchè è nato un posto dove si va apposta per saltare, si chiama Bounce Italy, e il 2 marzo apre a Torino (presso il centro commerciale I Viali Shopping Park di Nichelino). LEGGI ANCHETorino is the new ...